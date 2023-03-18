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Зірка «Сам удома» вдруге став батьком

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Сам удома

Зірка «Сам удома» Маколей Калкін вдруге став батьком. У нього народився син. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Поповнення в родині зірки сталося перед Різдвом. Зірковий батько приховував це від преси та шанувальників понад два місяці. Відомо, що сина назвали Карсоном.

«Сонг зосереджена на тому, щоб бути хорошою мамою і приділяти дітям всю свою увагу. У неї є хороша підтримка. Вони з Маколеєм дійсно турботливі батьки», пишуть ЗМІ.

Актор познайомився з американською моделлю понад шість років тому. У 2017 році у них зав’язалися стосунки. У 2021 році на світ з’явився їхній первісток – син Дакота Сонг Калкін. Хлопчика назвали жіночим ім’ям на честь сестри Маколея, яку збила машина.

Зірка «Сам удома» вдруге став батьком

Сам удома

Народження першої дитини стало причиною того, що Бренда і Маколей офіційно одружилися. До цього 4 роки вони прожили в цивільному шлюбі.

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Зірка «Сам удома» вдруге став батьком Встановити додаток

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