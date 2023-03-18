Зірка «Сам удома» Маколей Калкін вдруге став батьком. У нього народився син. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Поповнення в родині зірки сталося перед Різдвом. Зірковий батько приховував це від преси та шанувальників понад два місяці. Відомо, що сина назвали Карсоном.

«Сонг зосереджена на тому, щоб бути хорошою мамою і приділяти дітям всю свою увагу. У неї є хороша підтримка. Вони з Маколеєм дійсно турботливі батьки», пишуть ЗМІ.

Актор познайомився з американською моделлю понад шість років тому. У 2017 році у них зав’язалися стосунки. У 2021 році на світ з’явився їхній первісток – син Дакота Сонг Калкін. Хлопчика назвали жіночим ім’ям на честь сестри Маколея, яку збила машина.

Зірка «Сам удома» вдруге став батьком

Народження першої дитини стало причиною того, що Бренда і Маколей офіційно одружилися. До цього 4 роки вони прожили в цивільному шлюбі.

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