Співак Іво Бобул оскандалився висловлюваннями про жінок. Але згодом попросив вибачення. Розповідає НСН з посиланням на сайт TheBest.

Іво Бобул під час інтерв’ю висловив свою думку про сучасних жінок, яких дорікнув у “меркантильності”, та посперечався з журналісткою Еммою Антонюк. Точку в дискусії народний артист України поставив, вирішивши просто перервати бесіду – співак зняв мікрофон та залишив зйомку.

Озвучуючи свою думку про жінок 69-річний музикант заявив, що вони «зараз розпещені та дуже багато хочуть від чоловіків». Іво Бобул вважає, що дівчат цікавлять гроші, вони не цінують почуття та душу, і багато хто стає самотнім та нещасним у стосунках.

«Я дивлюся на все це і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні у неї один, через пару років інший. І так скаче по ліжках з одного до іншого, шукає принца… Меркантильними стали жінки, дуже меркантильними», розповів співак.

Також він озвучив переконання, що №хороші дівчата сидять по домах і нікуди не ходять». Блогерша висловила незгоду з таким поглядом і зазначила, що жінки мають право робити те, що хочуть. Проте Іво Бобул все одно продовжував наполягати на розпещеності сучасних дівчат.

Іво Бобул оскандалився висловлюваннями про жінок: відео

Згодом артист попросив вибачення у жінок на одній зі своїх сторінок в Інстаграмі. Він зазначив, що все, що він сказав у скандальному інтерв’ю, було «знесилено іншими емоціями та переживаннями».

Пригадав зірка й своїх жінок-колег і наголосив, що вони “завжди були талановитими та цілеспрямованими людьми, з великими амбіціями та жагою до життя”:

«І я був неправильний, коли звинуватив їх у “меркантильності” та “розбалуваності”. Ще раз вибачаюся за свої образливі слова та сподіваюся на ваше прощення», пригадав Бобул.

Також виконавець пообіцяв, що зробить все можливе, аби виправити свою прикру помилку і відновити довіру шанувальниць.

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