Після скандалу з російськомовними піснями: Вєрка Сєрдючка переспівала свій хіт українською мовою

Вєрка Сєрдючка переспівала свій хіт українською мовою. Сталося це після скандалу з російськомовними піснями.
Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на телеграм-канал Культурна Прачечна
17 травня у Києві концерт Вєрки Сердючки. На ньому Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки виконав кавер на пісню Maria & Teresa, з якою Jerry Heil та alyona alyona представляли Україну на Євробаченні-2024. Але більшість своїх пісень виконав російською мовою.
Це викликало обурення у частини глядачів, а також у користувачів соціальних мереж.
Так, 21 травня Вєрка Сердючка виступила на приватному весіллі. На ньому артист переспівав свій хіт «Гуляночка» української мовою.
Вєрка Сєрдючка переспівала свій хіт українською мовою: відео
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