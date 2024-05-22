Після скандалу з російськомовними піснями: Вєрка Сєрдючка переспівала свій хіт українською мовою

Вєрка Сєрдючка переспівала свій хіт українською мовою. Сталося це після скандалу з російськомовними піснями.

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на телеграм-канал Культурна Прачечна

17 травня у Києві концерт Вєрки Сердючки. На ньому Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки виконав кавер на пісню Maria & Teresa, з якою Jerry Heil та alyona alyona представляли Україну на Євробаченні-2024. Але більшість своїх пісень виконав російською мовою.

Це викликало обурення у частини глядачів, а також у користувачів соціальних мереж.

Так, 21 травня Вєрка Сердючка виступила на приватному весіллі. На ньому артист переспівав свій хіт «Гуляночка» української мовою.

Вєрка Сєрдючка переспівала свій хіт українською мовою: відео

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