Українка потрапила у фінал нацвідбору на «Євробачення-2024» у Швеції

Українка Марія Сур потрапила у фінал нацвідбору на «Євробачення-2024» у Швеції. Після початку великої війни дівчина разом з мамою виїхала з країни.

Про це вона повідомила у своєму Інстаграм.

19-річна уродженка Запоріжжя Марія Сур взяла участь у конкурсі Melodifestivalen у Швеції. Вона перемогла у першому півфіналі національного відбору на Євробачення-2024 та одразу пройшла у фінал.

На цьому етапі конкурсу дівчина здобула перемогу з денс-поп піснею When I’m Gone, отримавши 94 бали з 96 можливих. Другим учасником першого півфіналу, який одразу пройшов до фіналу, став співак Liamoo.

Українка потрапила у фінал нацвідбору на «Євробачення-2023» у Швеції

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Марія Сур бере участь у відборі на Євробачення від Швеції вже вдруге. Дівчина вчить шведську мову, а паралельно навчається в Київському університеті дистанційно, вивчає музику.

Відомо, що дівчина є учасницею проекту «Голос країни- 12».