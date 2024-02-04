Переможцями Нацвідбору Євробачення стали ALYONA ALYONA & JERRY HEIL. Ввечорі 4 лютого оголосили результати Нацвідбору.
Загалом ALYONA ALYONA & JERRY HEIL отримали 21 бали. З них 10 балів від Національного журі, та 11 балів від глядачів. А найвищий бал від Національного журі отримав гурт Циферблат – 11 балів.
Голосування за переможця Нацвідбору Євробачення проходило у додатку «Дія». В ньому взяли участь понад 1 167 000 українців.
Переможцями Нацвідбору Євробачення стали ALYONA ALYONA & JERRY HEIL: результати
За словами представника Міністерства цифрової трансформації, це на один мільйон більше, ніж минулого року
Ведучій Тимур Мирошниченко зауважив, що за статистикою переглядів нинішній Нацвідбір побив рекорди:
«Більше мільйону показників переглядів на ютубі, майже 700 тисяч склала міжнародна аудиторія Нацвідбору»
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