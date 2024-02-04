Купити квартиру в Дніпрі

Допомога населенню
5
Тег:
Події
5

Переможцями Нацвідбору Євробачення стали ALYONA ALYONA & JERRY HEIL

Журналіст
alyona alyona jerry heil

Переможцями Нацвідбору Євробачення стали ALYONA ALYONA & JERRY HEIL. Ввечорі 4 лютого оголосили результати Нацвідбору.

Загалом ALYONA ALYONA & JERRY HEIL отримали  21 бали. З них  10 балів від Національного журі, та 11 балів від глядачів. А найвищий бал від Національного журі отримав гурт Циферблат –  11 балів.

Голосування за переможця Нацвідбору Євробачення проходило у додатку «Дія». В ньому взяли участь понад 1 167 000 українців.

Переможцями Нацвідбору Євробачення стали ALYONA ALYONA & JERRY HEIL: результати

naczvidbir

За словами представника Міністерства цифрової трансформації, це на один мільйон більше, ніж минулого року

Ведучій Тимур Мирошниченко зауважив, що за статистикою переглядів нинішній Нацвідбір побив рекорди:

«Більше мільйону показників переглядів на ютубі, майже 700 тисяч склала міжнародна аудиторія Нацвідбору»

 

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Допомога населенню

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×