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Нацвідбір Євробачення 2024: коли дивитися та як голосувати

Журналіст
Нацвідбір Євробачення

Вже у суботу 3 лютого відбудеться Нацвідбір Євробачення. Розповідаємо коли треба його дивитися і як можна проголосувати.

Трансляція півфіналу Нацвідбору Євробачення розпочнеться  завтра о 17:30, а фіналу о 18:00. Переглянути її можна буде:

Нацвідбір Євробачення 2024: як голосувати

Переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Останнє буде проходити у додатку «Дія»

Для того, щоб проголосувати треба перейти у «Сервіси» – «Опитування» – «Активні опитування».

Нацвідбір Євробачення 2024

Порядок виступів учасників фіналу Нацвідбору:

  • YAKTAK – Lalala
  • INGRET – Keeper
  • NAZVA – Slavic English
  • ANKA – Палала
  • Drevo – Endless chain
  • alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  • MÉLOVIN – DREAMER
  • SKYLERR – Time is running out
  • Ziferblat – Place I Call Home
  • YAGODY – Tsunamia
  • NAHABA – GLASSS

68-й пісенний конкурс Євробачення буде проходити у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал – на 11 травня.

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