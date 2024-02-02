Нацвідбір Євробачення 2024: коли дивитися та як голосувати

Вже у суботу 3 лютого відбудеться Нацвідбір Євробачення. Розповідаємо коли треба його дивитися і як можна проголосувати.

Трансляція півфіналу Нацвідбору Євробачення розпочнеться завтра о 17:30, а фіналу о 18:00. Переглянути її можна буде:

на телеканалі Суспільне Культура

на Facebook-сторінках Суспільного та “Євробачення Україна”

на ютуб-каналі Євробачення в Україні

у застосунку “Дія”.

Нацвідбір Євробачення 2024: як голосувати

Переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Останнє буде проходити у додатку «Дія»

Для того, щоб проголосувати треба перейти у «Сервіси» – «Опитування» – «Активні опитування».

Порядок виступів учасників фіналу Нацвідбору:

YAKTAK – Lalala

INGRET – Keeper

NAZVA – Slavic English

ANKA – Палала

Drevo – Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

MÉLOVIN – DREAMER

SKYLERR – Time is running out

Ziferblat – Place I Call Home

YAGODY – Tsunamia

NAHABA – GLASSS

68-й пісенний конкурс Євробачення буде проходити у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал – на 11 травня.