Нацвідбір Євробачення 2024: коли дивитися та як голосувати

Вже у суботу 3 лютого відбудеться Нацвідбір Євробачення. Розповідаємо коли треба його дивитися і як можна проголосувати.
Трансляція півфіналу Нацвідбору Євробачення розпочнеться завтра о 17:30, а фіналу о 18:00. Переглянути її можна буде:
- на телеканалі Суспільне Культура
- на Facebook-сторінках Суспільного та “Євробачення Україна”
- на ютуб-каналі Євробачення в Україні
- у застосунку “Дія”.
Нацвідбір Євробачення 2024: як голосувати
Переможця фіналу Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Останнє буде проходити у додатку «Дія»
Для того, щоб проголосувати треба перейти у «Сервіси» – «Опитування» – «Активні опитування».
Порядок виступів учасників фіналу Нацвідбору:
- YAKTAK – Lalala
- INGRET – Keeper
- NAZVA – Slavic English
- ANKA – Палала
- Drevo – Endless chain
- alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- MÉLOVIN – DREAMER
- SKYLERR – Time is running out
- Ziferblat – Place I Call Home
- YAGODY – Tsunamia
- NAHABA – GLASSS
68-й пісенний конкурс Євробачення буде проходити у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал – на 11 травня.
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