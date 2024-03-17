15 березня українська телеведуча Лілія Ребрик втретє стала мамою. Вона народила дівчинку.
Світлину доньки ведуча показала у своєму Інстаграм.
У своїх stories зірка опублікувала ролик, який складався зі світлин та відео, зроблених після народження малечі.
“… і нехай весь світ зачекає…”, написала Лілія Ребрик.
Під час пологів поряд з нею був чоловік Андрій Дикий.
Зіркове подружжя стало батьками втретє. Ребрик народила доньку, яку назвали Аделіною. Пара також виховує двох дітей – доньок Діану і Поліну.
Лілія Ребрик втретє стала мамою: фото
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