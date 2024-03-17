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Лілія Ребрик втретє стала мамою (фото)

Журналіст
Лілія Ребрик втретє стала мамою (фото)

15 березня українська телеведуча Лілія Ребрик втретє стала мамою. Вона народила дівчинку.

Світлину доньки ведуча показала у своєму Інстаграм.

У своїх stories зірка опублікувала ролик, який складався зі світлин та відео, зроблених після народження малечі.

“… і нехай весь світ зачекає…”,  написала Лілія Ребрик.

Під час пологів поряд з  нею був чоловік Андрій Дикий.

Зіркове подружжя стало батьками втретє. Ребрик народила доньку, яку назвали Аделіною. Пара  також виховує двох дітей – доньок Діану і Поліну.

Лілія Ребрик втретє стала мамою: фото

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