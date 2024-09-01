Названо місце проведення пісенного конкурсу Євробачення-2025. Воно пройде у Швейцарському місті Базель.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на сайт Європейського мовного союзу.

69-й пісенний конкурс Євробачення пройде у Швейцарії в місті Базель. Воно є третім місцем за чисельністю в країні.

«Під час тендерного процесу, серед інших критеріїв, перевірялися умови на майданчику, місцева інфраструктура та здатність прийняти тисячі делегацій, екіпажів, уболівальників і журналістів з усього світу», йдеться у повідомленні.

Названо місце проведення Євробачення-2025

Зазначається, що після конкурсного відбору кількість міст-проведення Євробачення звузили до двох – Женеви і Базеля.

Півфінали Євробачення відбудуться 13 і 15 травня. А фінал пройде 17 травня у місті Базель.

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