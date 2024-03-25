Українці можуть обрати національне журі «Євробачення-2024» в Дії. Воно буде тривати з 25 березня по 1 квітня.

Про це йдеться на сайті «Суспільне культура».

За результатами опитування буде сформовано рейтинг. Пʼятірці кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, запропонують підписати зобовʼязання члена Національного журі України на «Євробаченні-2024».

Головою журі автоматично стане кандидат із найбільшою підтримкою під час опитування. Якщо хтось із п’ятірки через вагомі причини або на обґрунтовані вимоги Європейської мовної спілки не зможе підписати зобовʼязання, членом журі стане наступний за кількістю голосів кандидат.

За правилами склад журі України буде оголошено 11 травня, у день гранд-фіналу “Євробачення-2024” в Мальме.

Для участі у голосуванні треба:

зайти в застосунок Дія,

в розділі “Сервіси” обрати “Опитування”,

віддати свій голос за одного з 10 кандидатів.

«Євробачення-2024»: як обрати національне журі в Дії

Список кандидатів:

FIЇNKA,

Олексій Бондаренко,

Олександр Варениця,

Ірина Горова,

Олена Коляденко,

Макс Нагорняк,

Анна Свиридова,

Костянтин Томільченко,

Олена Тополя (Alyosha),

Євген Тріпло

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