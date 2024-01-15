Євробачення 2024: у Дії запустили голосування за журі Нацвідбору

15 січня у Дії запустили голосування за журі Нацвідбору Євробачення 2024. Воно буде тривати до 22 січня.

Про це повідомили на сайті «Суспільне».

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно:

зайти у застосунок «Дія»;

в розділі «Сервіси» обрати «Опитування»;

віддати свій голос за одного з 9 кандидатів.

У Дії запустили голосування за журі Нацвідбору: список

Олександр Варениця;

Андрій Данилко;

Джамала;

Олена Коляденко;

Сергій Танчинець;

Євген Тріплов;

Євген Хмара;

Павло Шилько.

Потім за результатами опитування сформують рейтинг. Трьом кандидатам, які наберуть найбільшу кількість голосів, запропонують підписати угоду члена журі. Якщо хтось через вагомі причини не зможе підписати угоду, членом журі стане наступний за кількістю голосів кандидат.