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Єрмака звинуватили у піратстві: він поширив пісню Alyona Alyona та Jerry Heil

Журналіст
Єрмака звинуватили у піратстві: він поширив пісню Alyona Alyona та Jerry Heil

Андрія Єрмака звинуватили у піратстві. Він поширив пісню  Alyona Alyona та Jerry Heil.

Про це пише сайт «Еспрессо».

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму офіційному Телеграм-каналі опублікував аудіо композиції Teresa & Maria, з якою виконавиці Jerry Heil та Alyona Alyona перемогли у національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення-2024».

Таким чином, Андрій Єрмак порушив права інтелектуальної власності виконавиць та авторок пісні. Оскільки поширення аудіо в Телеграм є відвертим піратством.

Єрмака звинуватили у піратстві

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Права на пісню «Teresa & Maria» належать лейблу ENKO, який до того ж є партнером найбільшого холдингу лейблів звукозапису Universal Music Group (UMG). До того ж він 1 лютого видалив з TikTok усю свою музику з метою захисту прав своїх артистів.

Яке передбачено покарання?

Кримінальний кодекс встановлює відповідальність за порушення авторських і суміжних прав у статті 176. Зокрема за розповсюдження творів, які є об’єктом авторського права. У статті 51-2 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається адміністративна відповідальність за незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності. Стаття 164-9 КпАП встановлює адміністративну відповідальність за незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів.

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