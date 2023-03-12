Гурт TVORCHI не впевнений, що потрапить на промовиступи перед «Євробаченням»: в чому причина

Гурт TVORCHI не впевнений, що потрапить на промовиступи перед «Євробаченням». В цьому році артисти представлятимуть Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Учасники гурту TVORCHI не впевнені, що зможуть виїхати з країни через нові правила перетину кордону від Міністерства культури та інформаційної політики України.

Артисти нагадали, що весною 2022 року гурт почав давати благодійні концерти по всьому світу на підтримку України. Музиканти збирали кошти на військову амуніцію, автівки, медичне обладнання, речі першої потреби для переселенців тощо.

«Ми об’єдналися та стали армією культурного фронту. Нам вдалося залучити мільйони доларів, вести просвітницьку роботу, зустрічатися з лідерами країн-партнерів, розповідати правду, просити про допомогу та говорити слова вдячності», розповіли артисти.

Гурт TVORCHI не впевнений, що потрапить на промовиступи перед «Євробаченням»

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Водночас зауважили, що нині подальша робота всіх артистів у цьому напрямі «під питанням» через «”митців”-зрадників, які виїхали та не повернулися в Україну».

Як стверджують TVORCHI, під питанням опинився їхній виступ у місті Найробі наступного тижня, куди USAID запросили їх виступити на відкритті стінопису в межах проєкту «Стіна» та повпливати на рівень антиукраїнської пропаганди.

Також під питанням опинилася участь гурту в усіх промозаходах перед «Євробаченням», а відповідно й можливість представити свою країну і творчість.

«Ми маємо надію, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України», додали артисти. .

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