Голлівудська актриса родом з України ванна Сахно відмовилася грати росіянку в серіалі Netflix. Тепер вона повинна виплатити компенсацію.

Про це йдеться у відео TSN.

За відмову від ролі росіянки, Іванні Сахно треба віддати Netflix 50% свого заробітку з іншого серіалу.

«Я вам скажу, що зараз у Голлівуді все менше представляють росіян. У мене траплялися моменти, коли я була приєднана до серіалу Netflix під час COVID. Це роль росіянки. Це була роль американки, але в неї бекграунд із Радянського Союзу. На той момент це була моя одна з перших головних ролей у великому серіалі Netflix», розповіла Іванна Сахно.

Голлівудська актриса родом з України відмовилася грати росіянку в серіалі Netflix

Через пандемію зйомки серіалу так і не розпочалися, але вона вирішила не чекати на їхнє відновлення й одразу ж відмовилася від роботи після того, як Росія напала на її рідну Україну.

«У мене були трохи проблеми. Я не можу офіційно про це говорити, я їм винна досі. Наступну роботу, яку я з Netflix роблю, я їм винна 50% своєї зарплати», додала акторка.

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