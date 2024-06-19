Ексдружина Dzidzio прокоментувала відмову співака від псевдоніма

Нещодавно співачка Slavia дала інтерв’ю сайту KP.UA, передають Новини України – НСН

Зараз Михайло Хома такий самий, як вона його знала на початку. Той Михайло, якого вона знала у гурті «Друзі».

«Я завжди була за те, щоб він проявив себе справжнього, свій справжній талант, свої неймовірні вокальні здібності, бо, звісно, в гурті Dzidzio настільки він себе проявити не міг. Ті пісні й образ були зовсім іншої направленості, люди не сприймали й не могли сприйняти його як серйозного артиста. Я завжди була за те, щоб він повернувся до себе, скажімо так, справжнього. І мені дуже подобається те, що він зараз робить. Це справжній Михайло. Ми одні з небагатьох, хто зміг підтримати нормальні, здорові, людські стосунки. І я це дуже ціную», сказала співачка.

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Михайло Хома і Slavia прожили разом 20 років. Slavia пишається цим періодом свого життя. За словами співачки, протягом цих років вони «зробили один одного». Але у 2021 році оголосили про розлучення. Проте Slavia з колишнім чоловіком залишилися друзями.

«Я також читала, що про Михайла пишуть — чоловік Славії. Комусь подобаються мої пісні, моя творчість. Комусь подобаються пісні Михайла, чи Дзідзьо. Все залежить, хто як пише, з якого погляду. Тому такої проблеми в мене абсолютно немає. Я вважаю, що це нормально. Мені подобається Михайло як друг. Він дуже класний в дружбі, приділяє багато уваги людям, які поруч. Причому друзям приділяє більше уваги, ніж рідним. Я завжди думала: як класно бути Михайловим другом, як з ним легко. Бо вдома він зовсім інший. Але Михайло пояснював, що коли мама сварить свою дитину, то це означає, що вона її не любить. Казав сприймати його критику за любов. Я так і сприймала», сказала артистка.

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