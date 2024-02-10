«Все повинно бути професійно»: Дзідзьо висловився про мобілізацію

Популярний співак Дзідзьо висловився про мобілізацію. з початку великої війни він виступає перед військовими і збирає гроші на потреби української армії.

В інтерв’ю Анні Олицькій він сказав, що кожен повинен займатися своєю справою.

«Ми щодня збираємо гроші. Особисто я з Олександром Пономарьовим більше трьох мільйонів доларів зібрав по світу. З перших днів, коли було найстрашніше. Їздили до військових. Ми були з військовими. Все повинно бути професійно. Ми не дурна держава, яка може собі дозволити пхати людей куди-небудь. У нас повинні бути професійні керівники. І професійні люди, які розуміють, як це робити, як воювати», розповів співак

Дзідзьо висловився про мобілізацію: відео

Дзідзьо має надію, що у керівників України вистачить розуму правильно організувати систему мобілізації.