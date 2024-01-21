«Це сталося раптово»: дружина Білоножко розповіла подробиці його смерті

Дружина Білоножко розповіла подробиці його смерті. Артист пішов з життя 9 січня.

Про це пише сайт «Уніан», передає НСН

«Це сталося раптово. Він не дуже добре почувався. Цукровий діабет давав про себе знати. Ми лікувалися, ходили на крапельниці. Все було наче добре. Напередодні стало не дуже добре. Я викликала швидку, на що Віталік, який не любив лікуватися говорив: «Свєта, все буде добре, не треба». Та все ж таки лікарі були на порозі», сказала Світлана Білоножко

Дружина Білоножко розповіла подробиці його смерті

Вона що дуже хвилювалася за Віталія, коли лікарі сказали на терміновій госпіталізації через діабет.

«Вони сказали, що це стан поганий. Діабет – це дуже підступна хвороба. Забрали його в лікарню, лікували і наче все було нормально. І раптом 9 січня вранці зателефонували сину Євгену. І він говорить: «Мамо, сказали, що татко помер», говорить жінка

За словами Світлани Білоножко, що прихильники не одразу повірили у смерть кумира. На його телефон постійно телефонували та просили пояснення.

Ще однією з причиною смерті артиста міг бути ковід. Віталій Болоножко боявся підхопити хворобу. Він самостійно ходив дихав на подвір’ї і робив дихальні практики. Але потім почалася війна.