До Дня Києва: Павло Зібров оновив свою пісню «Хрещатик»

До Дня Києва співак Павло Зібров оновив свою пісню «Хрещатик». Свій хіт він виконав разом з Військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту.

Повідомляє сайт «новини України – НСН».

Пісня «Хрещатик» була створена у 1994 році. Автором слів є Герой України Юрій Рибчинський, а музики Павло Зібров. Пісня стала дуже швидко популярною. Вона має багато версій.

Павло Зібров оновив свою пісню «Хрещатик»: відео

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У новій версії пісні «Хрещатик» слова та сенси змінені. Зараз Павло Зібров співає:

«Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати»

Саме у такому варіанті з початку повномасштабного вторгнення Зібров співає свій хіт. Але оновлену версію записав тільки зараз. Також Зібров привітав киян з Днем столиці!

«Київ – це джерело давніх легенд і культурного багатства. Він мужньо витримав багато подій, бачив людей, які творили історію України. Нехай місто каштанів завжди буде для вас джерелом натхнення, мирним містом, де здійснюються мрії, і де серце наповнюється любов’ю до рідного краю», написав Зібров у своєму Інстаграм.

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