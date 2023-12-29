Всесвітньо відомий рок-гурт Imagine Dragons відбудував будинок хлопця з України. Цей юнак знявся у їхньому кліпі на пісню “Crushed”. Про це повідомили United24, передає НСН.

Imagine Dragons відбудували зруйнований будинок підлітка з Миколаївщини

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15-річний Сашко Згурський та його сім’я втратили дім через напад росіян на Україну. Від будинку майже нічого не залишилось.

Imagine Dragons вирішили допомогти хлопцю, а донор фандрейзингової платформи United24 виділив кошти на відновлення будинку.

“Привіт, Сашко! Це Imagine Dragons. Хотіли сказати, що неймовірно пишаємося тобою. Ти надихнув нас. Ти надихнув тисячі людей у всьому світі. Дякуємо неймовірним донорам, завдяки яким це стало можливо. І найголовніше — ласкаво просимо додому, Сашко”, — привітали хлопця музиканти.

Команда будівельників звели більш надійну оселю, ніж була у сім’ї хлопця. Вони додали терасу, яку так хотіла мама хлопця, та поруч збудували укриття.

Родина хлопця вже заселилась у свій новий дім. Там є все необхідне.

Сашко втратив дім на початку повномасштабної війни

Сашко Згурський втратив дім навесні 2022 року. Його вщент розбомбили російські війська. Ця історія дуже вразила гурт Imagine Dragons. Зустріч з їхнім оператором-постановником Таєм Арнольдом змінила життя хлопця.

Режисер познайомився з Сашком під час своєї двомісячної подорожі Україною. Він доставляв гуманітарну допомогу в село та побачив хлопця, який блукав поміж зруйнованих будинків. Історія парубка вразила режисера і він вирішив розповісти її всьому світу.

Хлопець погодився на зйомки, щоб зібрати кошти на відбудову свого будинку і привернути увагу волонтерів до зруйнованої школи, у якій провчився дев’ять років.

Сашко знявся у головній ролі кліпу на пісню “Crushed”. Цей трек набрав 31 мільярд переглядів.

Imagine Dragons відбудували зруйнований будинок підлітка з Миколаївщини (відео)

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