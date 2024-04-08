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«Я люблю готувати зі свіжої»: засипана капуста – рецепт старовинної української страви

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«Я люблю готувати зі свіжої»: засипана капуста – рецепт старовинної української страви

Засипана капуста – старовинна українська страва, яка довгі роки залишалася незаслужено забутою. А сьогодні вона знову набуває великої популярності серед гурманів. Особливо часто засипану капусту господарки готували в давні часи на Заході України. Тут без неї не уявляли жодного свята.

Але, оскільки, серед інгредієнтів – прості і досить доступні продукти, можна радувати такою капустою себе та близьких і у будні.

Засипана капуста дуже смачна, а готувати її не складно.

Ось рецепт.

Інгредієнти

  • квашена капуста — 1 кг;
  • пшоно — 200 г;
  • вода — 1,6 л;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сметана — 200 г;
  • борошно — 2-3 ст. л. (без гірки);
  • підчеревина на шкварки — 500 г;
  • сіль до смаку.

Засипана капуста: як приготувати

  • Капусту добре промити, порізати. Якщо капуста досить квасна, промити й замочити на ніч у воді. Зранку злити воду, залити свіжу й продовжити готування.
  • Пшоно добре промити у воді та залити окропом на п’ять хвилин. Перекласти до капусти, розподіляючи на поверхні, не перемішуючи. Пшоно має бути накритим водою на ширину пальця.
  • Для заливки: просіяне борошно з’єднати зі збитим яйцем, посолити й перемішати виделкою до однорідної маси. Додати воду і сметану, перемішати, щоб не було грудочок.
  • Підчеревину нарізати великими шматками, обсмажити, посолити та перекласти на тарілку. На цій же сковороді обсмажити нарізану цибулю.
  • Висипати цибулю до капусти з пшоном і перемішати. Накрити кришкою, готувати дві хвилини.
  • Додати заливку, помішуючи. Готувати на повільному вогні п’ять хвилин.
  • Довести до кипіння, зняти з вогню. Подавати зі шкварками.

З власного досвіду скажу, що цей рецепт можна корегувати. Я, наприклад, люблю використовувати свіжу капусту, а не квашену. Особливо, коли мені її хочеться у весняно-літній період, а квашеної капусти немає, – говорить авторка рецепту

Сметану вона використовує за можливості домашню. У капусту додає лавровий лист і перець. Яйце не додає.

А в кінці трішки колочу товкачкою для картоплі — для пухкої, однорідної консистенції. Цей рецепт мені смакує саме так. Може, його вже тоді “старовинним” не назвеш, хоча так робила ще моя бабуся. На Святий вечір таку капусту готують у пісному варіанті: без яйця, сметани та шкварок. Замість підливи використовують цибульку з олією або гриби. Спробуй нову страву, смачного! – каже авторка рецепту

Рецепт засипаної капусти — відео

«Я люблю готувати зі свіжої»: засипана капуста – рецепт старовинної української страви«Я люблю готувати зі свіжої»: засипана капуста – рецепт старовинної української страви

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