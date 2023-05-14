У Вашингтоні відкрився перший український ресторан – що у ньому готують

У Вашингтоні відкрився перший український ресторан, наразі він працює у тестовому режимі. Про це повідомляється на сторінці закладу у Фейсбуці, передає НСН.

Перший український ресторан у Вашингтоні має назву Ruta. За словами засновників ресторану, така назва закладу обрано недарма. Рута – це не лише красиве слово, а ще й чудова квітка із давніх українських міфів та легенд.

Шеф-кухар і засновник закладу Дмитро Марценюк давно популяризує українську кухню у Сполучених Штатах. Понад 12 років він був шеф-кухарем легендарного українського ресторану Veselka у Нью-Йорку.

Гості ресторану Ruta можуть скуштувати класичний борщ з пампушками, котлету по-київськи, вінегрет, цвіклі та інші українські страви.

У ‘Руті’ розповіли, що першого тижня роботи в тестовому режимі у закладі було дуже багато відвідувачів, тому навіть не всім вдалося забронювати столик.