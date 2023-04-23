Чи дійсно в чаї є жуки – дослідження під мікроскопом (відео)

У соцмережах поширили відео, де нібито в чаї є жуки і багато решток інших комах. Перевірити це вирішив український хімік Гліб Репіч.

Результатами свого дослідження він поділився на сторінці Instagram, передає НСН.

Чи справді у пакетованому чаї є жуки

Хімік купив 3 марки пакетованого чаю. Спершу розглянув зразки під макрокамерою телефону, аби виявити великі рештки комах.

У першому зразку нічого не було помітно, а в двох інших були великі мікрогранули, ймовірно, це ароматизатори бергамоту, зазначив Гліб Репіч.

Після цього дослідник поглянув на чай під мікроскопом.

“У всіх трьох зразках – рослинні волокна чайного листя. І жодних комах я тут не знайшов, перебравши не один десяток чайних пакетів. Тому автор вірусного відео трохи все прикрасив”, каже Репіч на відео.

При цьому хімік зазначає, що він знайшов наукову статтю, у якій німецькі вчені заявляють, що виявили генетичний матеріал тисячі комах, які насправді на цьому чаї живуть, а тоді під час процесу збору і подрібнення листя можуть потрапляти у пакетований чай.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gleb Repich (@glebrepich)

Реакція соцмереж на дослідження

На публікацію цього дослідження відреагувало багато користувачів соцмереж. Чимало з них залишили коментарі під постом.

Що пишуть люди:

Та під окропом вже там все одно, чи є комахи, чи ні.

Якщо я п’ю чай з жуками, то це проблеми жуків, а не мої.

Дякую за нову фобію.

Кущі чаю не в стерильних лабораторіях ростуть, звісно там можуть бути якісь комахи, які випадково потрапляють разом з листям в упаковку.

Була б можливість перевірити російський чай, то, гадаю, результат всіх б здивував.

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