У деяких господинь борщ не червоний, а оранжевий чи блідо-рожевий, навіть якщо його готували за «бабусиним рецептом».

Так стається тому, що під час приготування страви дехто непомітно для себе припускається помилок, які впливають на колір супу. Чому ж борщ не виходить червоним і як надати йому апетитний відтінок, читайте далі.

Чому борщ не червоний – часті помилки

За червоний колір юшки у цьому супі відповідає буряк. Якщо борщ не червоний – проблема саме в цьому продукті. При приготуванні страви люди часто допускають помилки, які впливають на колір.

Неправильний сорт буряка. Для борщу вибирайте насичений за кольором, майже чорний буряк, який забарвлює руки при нарізанні. Такий овоч добре забарвить бульйон.

Занадто довго готуєте буряк. Якщо тушкувати буряк з іншими овочами більше 15 хвилин, то він втратить весь колір. Те ж саме буде, якщо занадто рано додати натертий буряк в борщ. Це найчастіша причина того, чому борщ світлішає. Спробуйте відварити буряк окремо, натерти і додати в борщ за кілька хвилин до закінчення варіння.

Буряк втрачає колір через інші овочі. Запам’ятайте, що якщо ви смажите буряк в сковорідці, то робити це потрібно окремо від інших овочів. Під впливом крохмалю і лужних компонентів моркви, цибулі або капусти буряк втрачає червоний пігмент. Ось чому ваш борщ помаранчевий, як смажені овочі.

Буряк пересушився. Щоб буряк забарвив борщ в червоний колір, він має бути соковитим. Якщо ж засмажка суха, то в ній не вистачить соку для красивого кольору бульйону. Буряк може бути пересушеним, якщо приготувати його сильно заздалегідь, або не помішувати під час смаження.

Не додали буряковий сік. Якщо борщ все ж ніяк не виходить червоним, то додайте за кілька хвилин до закінчення варіння буряковий сік. Для цього натріть половинку буряка на дрібній тертці і відіжміть сік в каструлю.

Досвідчені кухарі добре знають, чому червоний борщ втрачає колір. Для вирішення цієї проблеми вони радять після тушкування буряка скропити його ложкою лимонного соку або посипати ложкою цукру, а потім додавати в бульйон. Тоді страва гарантовано вийде красивою і апетитною.

Джерело: УНІАН

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