Чому на шоколаді з’являється білий наліт (відео)

Експерти розповіли, чому на шоколаді з’являється білий наліт. За їх словами, на це впливає вміст какао та інших інгредієнтів, передає НСН.

Щоб перевірити якість шоколаду, звертайте увагу на декілька деталей. Перше – це термін придатності. Не можна їсти прострочений продукт, навіть якщо він ще має гарний вигляд. Зіпсована плитка буде мати неприємний гіркуватий смак, якщо вона неправильно зберігалася.

Якщо шоколад піддавався впливу вологості або швидко переміщався з холодного стану в спекотний, це може викликати кристалізацію цукру. В результаті виходить зерниста, неприємна текстура. Такий шоколад також шкідливий.

Чому на шоколаді з’являється білий

Білий наліт на шоколаді – це цукор, який “випав” з продукту під впливом різких температурних перепадів. Якщо помістити шоколад у холодильник, а потім поставити його в тепле місце, то всередині шоколадної обгортки утворюється роса.

Вона витягне цукор із шоколаду та випарується, залишивши білий наліт по всій плитці.Тому продукт не шкідливий і його смак не змінився. Крім того, такий наліт може з’являтися, якщо виробник використовував синтетичний цукор.

Що означає сірий наліт на шоколаді

Сірий наліт на шоколаді є результатом випадання жиру з продукту. Якщо зберігати шоколад у занадто теплому місці, він почне танути, а природний жир випадатиме в осад.

А коли перемістити шоколад у більш прохолодне місце або поставите його в холодильник, шоколад застигне, а жир застигне на його поверхні. Зокрема, саме він створює сірий наліт на продукті. Такий шоколад також можна їсти.

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