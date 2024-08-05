Яйця є невід’ємною частиною раціону багатьох людей. Як і всякий продукт, яйця несуть в собі як користь, так і шкоду. Які є побічні ефекти від споживання цього продукту у великій кількості.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Чим корисне яйце

Вітаміни і мінерали

В кожному яйці є 12 основних вітамінів і ще 96% мінералів. Вони дуже корисні вагітним для розвитку плоду, а чоловікам – для поліпшення якості сперматозоїдів.

Допомагають при схудненні

МСаме варене яйце добре насичує – відповідно їсти потім хочеться менше.

Містить всі основні амінокислоти

Вони засвоюються організмом на 93,7% (для порівняння: білок риби, який вважається одним з найбільш засвоюваних, засвоюється на 76%).

Також в жовтку цього продукту є лецитин – він годує мозок і покращує пам’ять. Заодно корисний для печінки. Ще жовток піднімає настрій і допомагає боротися з втомою, відповідає за профілактику проблем із зором.

Скільки яєць є забагато для людини

Одна порція яєць – це просто одне яйце або два білки.

Американська кардіологічна асоціація пропонує обмежити порцію одного яйця на день.

Різні фактори можуть впливати на те, скільки яєць є забагато для кожної людини. Якщо у вас хвороба серця або діабет, поговоріть зі своїм лікарем, щоб визначити найкращу особисту межу.

Цей продукт досить калорійний (1 сире яйце – 70-95 ккал), при цьому 1 зварене яйце містить 5 г жиру. У середньому щодня нам потрібно 1800-2000 ккал, а жирів рекомендовано споживати не більше 35% від усієї добової норми калорій, не забуваючи про те, що джерела жирів повинні бути різними.

Що станеться, якщо часто їсти яйця – 4 небезпеки

Які побічні ефекти, якщо вживати забагато яєць

Велика кількість холестерину

Досі ведеться багато суперечок щодо того, чи підвищують яйця рівень холестерину.

Більша частина холестерину в нашій крові виробляється печінкою, а не потрапляє з їжею. Тим не менш, саме цей продукт містить містить велику кількість холестерину – близько 190 мл

Загалом в ньому його міститься 2/3 від щоденного ліміту. Тому й їсти яйця радять не частіше 3-х разів на тиждень.

Збільшує ризик серцевих захворювань

У діабетиків споживання яєць збільшує ризик смерті від інфаркту та інсульту в 2 рази.

Дослідження за участю півмільйона дорослих китайців показало, що вживання до одного яйця на день фактично знижується ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань.

Збільшення щоденного споживання яєць і загального холестерину в їжі пов’язане з більшим ризиком серцево-судинних захворювань і смерті.

Є ймовірність набрати зайву вагу

Якщо ваші улюблені страви для подачі з яйцями включають наприклад жирну ковбасу, то ваш сніданок може обтяжити вас. Ви можете помітити, що ваша вага збільшується, якщо вживання висококалорійного яєчного сніданку стане щоденною звичкою.

Для оптимального здоров’я та ваги спробуйте більш поживні добавки до яєць, наприклад свіжий шпинат, нарізаний кубиками болгарський перець або помідори.

Із яйцями є ймовірність з’їсти більше нездорової їжі

Багато людей смажать яйця на вершковому маслі або подають їх з обробленим м’ясом із високим вмістом жиру та натрію, таким як бекон чи шинка.

Таким чином, яйця можуть бути засобом для мимовільного споживання надлишку насичених жирів, натрію та калорій. Це може призвести до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань.

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