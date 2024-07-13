Щоранку він робить ось це: 104-річний ветеран розкрив секрет довголіття

104-річний ветеран з Британії розкрив секрет довголіття. Він розповів, що робить кожного ранку усе своє свідоме життя.

Ветеран Другої світової війни Гордон Гренвіль-Хант нещодавно відсвяткував свій 104-й день народження. Поважну дату чоловік зустрів у чудовому настрої та з відмінним здоров’ям. Як же вдалося чоловікові зберегти себе у такому гарному стані?

Секрет довголіття може здивувати багатьох.

В чому ж секрет довголіття 104-річного ветерана?

Зараз Гренвіль-Хант мешкає у будинку для людей похилого віку Larks Leas Rest Home у містечку Бландфорд-Форум, що у графстві Дорсет на південному заході Англії.

За словами чоловіка, протягом життя він не дотримувався суворих дієт і не приймав жодних препаратів для зниження холестерину. Натомість завжди “їв те, що йому подобалося”.

А найбільше йому подобається… повний англійський сніданок, який включає до себе бекон, яєшню, квасолю у томатному соусі, ковбасу, смажений помідор, тости та чай (або каву).

Цю страву навіть самі англійці називають “потужною бомбою з калорій і холестерину”. Однак містера Гордона, схоже, це не хвилює.

“Холестерин? Ніколи не замислювався про це. Я просто їм те, що смакує, і насолоджуюся життям!” – каже зі сміхом Гренвіль-Хант

Попри ігнорування загальноприйнятих рекомендацій щодо вживання продуктів, які можуть підвищити рівень холестерину, здоров’я ветерана вражає: у нього нормальний тиск, рівень цукру в крові, і він не приймає жодних ліків, окрім знеболюючих за потреби.

Сніданок налаштовує мене на день. Я міг би легко зʼїсти здоровий овочевий салат, але після цього заїв би його повним англійським сніданком, – жартує чоловік

Але цілком можливо, секрет довголіття чоловіка полягає зовсім не у харчуванні, а у ставленні до життя.

Він їсть, як кінь, і такий упертий, як мул. При цьому він – найпозитивніша людина, яку я знаю. Його склянка переповнена, вона ніколи не буває наполовину наповнена, – розповів журналістам 70-річний син Гордона Філіп

Під час Другої світової війни електрик Гордон служив у Королівському корпусі інженерів. Потім працював на автомобілебудівну компанію British Leyland.

І завжди його головний прийом їжі складався з повного англійського сніданку. Ба більше, були часи, коли на обід він регулярно їв фіш-енд-чипс (страва, що складається з риби, обсмаженої в фритюрі, і нарізаної крупними скибочками картоплі фрі) – теж не надто корисна їжа.

Увага!

Важливо пам’ятати, що високий холестерин – один із найрозповсюдженіших факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Тому лікарі застерігають від узагальнень на основі історії однієї людини, адже кожен випадок унікальний.

Для визначення особистого ризику ССЗ та отримання відповідних рекомендацій щодо способу життя, харчування та лікування, обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем.

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