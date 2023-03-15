Весна з давніх-давен була початком довгої роботи для тих, хто вирощує город і сад. Коли починати садити картоплю і як правильно це робити, щоб урожай був щедрим

Коли садити картоплю навесні розповідає НСН з посиланням на Вікна.

Коли садити картоплю навесні 2023: правила посадки

Над питанням, коли саджати картоплю навесні часто задумуються як досвідчені аграрії, так і ті, в кого є дача та власний город. Адже щороку погодні умови непередбачувані і важливо, щоб посадка не замерзла.

Універсальним правилом висадки є прогрів землі. Коли ґрунт буде прогрітий до 7°C, можна починати садити картоплю. Але перевіряти температуру ґрунту не обов’язково. Зазвичай, коли розпускаються листочки берези, земля готова до роботи. Часто цей період припадає на середину квітня — початок травня.

Ранні сорти картоплі можна саджати в перших числах травня, якщо ж саджати більш пізні сорти, для цього підійде середина травня, початок червня.

Саджати картоплю в березні не рекомендується, адже земля ще дуже холодна і картопля просто замерзне, не дасть врожаю.

Коли і як правильно садити картоплю навесні

Як посадити картоплю навесні

Спершу потрібно підготувати грядки та саму картоплю. Для посадки виберіть сорт — ранній, середній чи пізній. Рання картопля дуже смачна, і їсти її потрібно відразу. А пізні та середньостиглі сорти підходять для довгого зберігання.

Найкращим способом вибору смачної картоплі є придбати кілька сортів та приготувати. Так буде простіше визначитися з тим сортом, який ти хочеш виростити.

Щоб посадити картоплю, підготуйте землю. Для цього виберіть місцину, яка добре прогрівається сонцем, перекопайте ґрунт, приберіть бур’ян. На кожен квадратний метр бажано додати 8-10 кг компосту, перегною чи іншого добрива.

Картопля для висадки має бути пророслою. Викопайте лунки глибиною 10 см та вкладіть картоплю паростками догори. Між кожною картоплиною має бути відстань 30 см, а між рядами — по 70 см. Закопуйте лунки.

Поливати грядки після посадки не потрібно, адже картопля має вологу на перший час. Поливайте картоплю раз на 7-10 днів, а коли зявляться бутони, полив має бути двічі на тиждень.

Як доглядати за посадженою картоплею

Через два тижні після висадки можна обробляти картоплю добривами. Для цього підходять гній чи аміачна селітра — 20 г на 10 л води. На кожен квадратний метр потрібно додавати по одному літру добрива.

Підгортати картоплю потрібно коли з-під землі з’являться паростки або ж самі картоплини. Підгортайте землю на 2-3 см кожні два тижні. Щойно паростки досягнуть 20-26 см, підгортати землю потрібно до 18 см над рівнем грядки.

Якщо на картоплю будуть насідати колорадські жуки, капустянки або дротяники, потрібно буде обробити пагінці спеціальними препаратами.

Викопувати картоплю можна тоді, коли її листя засохне. Робити це слід у суху погоду. Встромляйте вила на відстані 30 см від кущів, піднімайте їх та діставай картоплю. Потім можна викопати рештки лопатою, щоб не залишилось плодів у землі.

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