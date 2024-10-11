Від Дніпра до Сум: північне сяйво над Україною в ніч на 11 жовтня: (фото)

Північне сяйво над Україною в ніч на 11 жовтня бачили мешканці в різних регіонах країни. Яка причина цього явища?

Перші фото червоно-рожевого неба почали з’являтися ввечері 10 жовтня. Українці бачили північне сяйво на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Житомирщині, Донеччині, Вінниччині, Полтавщині, Рівненщині, Херсонщині, Миколаївщині Львівщині.

Північне сяйво над Україною в ніч на 11 жовтня – яка причина

Для України Північне сяйво завжди вважалося дуже рідкісним явищем. Але останнім часом його стали бачити частіше.

Яка причина забарвлення неба у червоний в ніч з 10 на 11 жовтня?

Раніше синоптики Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) попереджали, що протягом 10-12 жовтня можлива поява сяйва в нічному небі, яка спричинена потужним спалахом на Сонці, що супроводжувався викидом корональної маси в бік Землі.

Магнітна буря належать до класу G4, що вказує на високу інтенсивність.

На Землю насувається потужний сонячний шторм, який може навантажити електромережі, повідомили в середу синоптики космічної погоди, – попереджали фахівці

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) випустило попередження про сильний геомагнітний шторм на четвер і п’ятницю після того, як на початку цього тижня було зафіксовано викид на сонці. Такий шторм може тимчасово порушити електропостачання та радіосигнали.

NOAA повідомило операторів електростанцій та орбітальних космічних апаратів про необхідність вжити запобіжних заходів. Воно також попередило Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США про можливі перебої в електропостачанні, на тлі того, як організація справляється з наслідками ураганів.

Синоптики не очікують, що останній сонячний шторм перевершить той, який обрушилася на Землю в травні, що став найсильнішим за два десятиліття. Але вони не знатимуть напевно, поки він не опиниться лише в 1,6 мільйона кілометрів, де космічні апарати зможуть його виміряти.

Повідомлялося, що шторм також може викликати північне сяйво, згідно з NOAA.

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