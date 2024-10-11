11 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 11 жовтня. Міжнародний день дівчаток і день ветеринарної медсестри. Православні вшановують пам’ять святого апостола Пилипа. Залишився 81 день до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 961 день повномасштабної війни в Україні.

11 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

11 жовтня – яке сьогодні церковне свято

11 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Пилипа. Він був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він народився у Віфсаїді в Галілеї, де також народилися Андрій і Петро. Пилип був призваний Ісусом Христом одним з перших, і його ім’я згадується у всіх чотирьох Євангеліях. Також відомий тим, що привів до Христа Натанаїла (апостол Варфоломій). Після воскресіння Христа Пилип проповідував у Малій Азії та Греції. Загинув мученицькою смертю в місті Ієраполіс, де його розп’яли на хресті.

11 жовтня у світі

Міжнародний день дівчаток

11 жовтня увесь світ відзначає Міжнародний день дівчаток. Головна мета свята – поширити у суспільстві інформацію про ті болючі проблеми, з якими стикаються неповнолітні діти жіночої статі у всьому світі – нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість.

Міжнародний день ветеринарної медсестри

Міжнародний день ветеринарної медсестри проводиться у другу п’ятницю жовтня.

Всесвітній день яйця

Починаючи з 1996 року всі любителі омлетів та яєчні святкують Всесвітній день яйця. День не має встановленої дати і відзначається в другу п’ятницю жовтня.

Міжнародний день камінг-ауту

11 жовтня у багатьох країнах світу проводиться День камінг-ауту, покликаний поінформувати та підтримати членів ЛГБТ-спільноти при наявності бажання зробити камінг-аут.

Іменини 11 жовтня

Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Семен, Сергій, Степан, Уляна, Федір.

Талісманом людини, народженої 11 жовтня, є шпінель. Цей камінь використовували для лікування ще в Київській Русі. Вірили, що шпінель допомагає зупиняти кровотечі.

Традиції, заборони, прикмети 11 жовтня

У народному календарі 11 жовтня – свято Пилипова канитель. День так прозвали за старих часів – через те, що намагалися встигнути багато чого зробити по господарству до того, як зіпсується погода і розвезе дороги.

Святому Феофану моляться сьогодні за здоров’я фізичне і душевне, просять захисту від злих сил. До апостола Пилипа звертаються в складних ситуаціях.

За старих часів 11 жовтня жінки традиційно вишивали і використовували для цього тонку золоту нитку, яку витягали з дроту. Цей процес був дуже довгим і трудомістким, а сама нитка називалася канитель. Власне, звідси слово отримало і своє переносне значення.

Цього дня слід добре попрацювати, зробити прибирання в домі, а також встигнути до зими облаштувати свій побут.

Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди – вважалося, що сьогодні диявол плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інеєм: якщо вранці надворі його багато – бути сухій, сонячній погоді.

Ще прикмети 11 жовтня

північний вітер — до суворої зими;

західний вітер — зима буде сніжною;

зайці ще не змінили свого забарвлення — зима ще не прийде.

Що не можна робити 11 жовтня:

Бажано не виходити з дому

Забороняється ризикувати і починати щось нове.

11 жовтня в історії

Визначні події:

1138 — Землетрус в Алеппо забрав життя 230 тисяч людей.

1881 — американець Г’юстон Девід запатентував першу фотоплівку

1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах

1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ).

1931 — в СРСР ухвалено рішення про повну ліквідацію приватної торгівлі.

1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України.

2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві

Народилися 11 жовтня

1672 — Пилип Орлик, Гетьман Війська Запорізького

1738 — Артур Філіп, британський адмірал, перший Губернатор Австралії.

1884 — Микола Чеботарів, український військовий і політичний діяч, один з організаторів та керівник української контррозвідки.

1885 — Франсуа Моріак, французький письменник і поет, Нобелівський лауреат.

1887 — Мирослав Січинський, український громадсько-політичний діяч, виконавець атентату у Львові проти галицького намісника Анджея Потоцького, за кривди, заподіяні українцям.

1905 — Віктор Кравченко, український інженер, письменник, «неповерненець».

1906 — Ігор Савченко, український кінорежисер.

1942 — Володимир Яворівський, український письменник, політик.

1966 — Люк Перрі, американський кіноактор.

1969 — Тетяна Терещук-Антіпова, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор.

1983 — Руслан Пономарьов, український шахіст, чемпіон світу з шахів.

1998 — Вячеслав Дрофа, український хіп-хоп та реп-виконавець.

Померли 11 жовтня

Вільям Спенсер Вікрі, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки.

Ларс Валеріан Альфорс, фінський і американський математик.

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