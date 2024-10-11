11 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 11 жовтня. Міжнародний день дівчаток і день ветеринарної медсестри. Православні вшановують пам’ять святого апостола Пилипа. Залишився 81 день до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 961 день повномасштабної війни в Україні.
11 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
11 жовтня – яке сьогодні церковне свято
11 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Пилипа. Він був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він народився у Віфсаїді в Галілеї, де також народилися Андрій і Петро. Пилип був призваний Ісусом Христом одним з перших, і його ім’я згадується у всіх чотирьох Євангеліях. Також відомий тим, що привів до Христа Натанаїла (апостол Варфоломій). Після воскресіння Христа Пилип проповідував у Малій Азії та Греції. Загинув мученицькою смертю в місті Ієраполіс, де його розп’яли на хресті.
11 жовтня у світі
Міжнародний день дівчаток
11 жовтня увесь світ відзначає Міжнародний день дівчаток. Головна мета свята – поширити у суспільстві інформацію про ті болючі проблеми, з якими стикаються неповнолітні діти жіночої статі у всьому світі – нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість.
Міжнародний день ветеринарної медсестри
Міжнародний день ветеринарної медсестри проводиться у другу п’ятницю жовтня.
Всесвітній день яйця
Починаючи з 1996 року всі любителі омлетів та яєчні святкують Всесвітній день яйця. День не має встановленої дати і відзначається в другу п’ятницю жовтня.
Міжнародний день камінг-ауту
11 жовтня у багатьох країнах світу проводиться День камінг-ауту, покликаний поінформувати та підтримати членів ЛГБТ-спільноти при наявності бажання зробити камінг-аут.
Іменини 11 жовтня
- Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Семен, Сергій, Степан, Уляна, Федір.
Талісманом людини, народженої 11 жовтня, є шпінель. Цей камінь використовували для лікування ще в Київській Русі. Вірили, що шпінель допомагає зупиняти кровотечі.
Традиції, заборони, прикмети 11 жовтня
У народному календарі 11 жовтня – свято Пилипова канитель. День так прозвали за старих часів – через те, що намагалися встигнути багато чого зробити по господарству до того, як зіпсується погода і розвезе дороги.
Святому Феофану моляться сьогодні за здоров’я фізичне і душевне, просять захисту від злих сил. До апостола Пилипа звертаються в складних ситуаціях.
За старих часів 11 жовтня жінки традиційно вишивали і використовували для цього тонку золоту нитку, яку витягали з дроту. Цей процес був дуже довгим і трудомістким, а сама нитка називалася канитель. Власне, звідси слово отримало і своє переносне значення.
Цього дня слід добре попрацювати, зробити прибирання в домі, а також встигнути до зими облаштувати свій побут.
Наші пращури вірили, що в цей день ні в якому разі не можна їсти ягоди – вважалося, що сьогодні диявол плює на кущі ягід, тому від них може заболіти живіт. Погоду цього дня визначали за інеєм: якщо вранці надворі його багато – бути сухій, сонячній погоді.
Ще прикмети 11 жовтня
- північний вітер — до суворої зими;
- західний вітер — зима буде сніжною;
- зайці ще не змінили свого забарвлення — зима ще не прийде.
Що не можна робити 11 жовтня:
- Бажано не виходити з дому
- Забороняється ризикувати і починати щось нове.
11 жовтня в історії
Визначні події:
- 1138 — Землетрус в Алеппо забрав життя 230 тисяч людей.
- 1881 — американець Г’юстон Девід запатентував першу фотоплівку
- 1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах
- 1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ).
- 1931 — в СРСР ухвалено рішення про повну ліквідацію приватної торгівлі.
- 1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України.
- 2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві
Народилися 11 жовтня
- 1672 — Пилип Орлик, Гетьман Війська Запорізького
- 1738 — Артур Філіп, британський адмірал, перший Губернатор Австралії.
- 1884 — Микола Чеботарів, український військовий і політичний діяч, один з організаторів та керівник української контррозвідки.
- 1885 — Франсуа Моріак, французький письменник і поет, Нобелівський лауреат.
- 1887 — Мирослав Січинський, український громадсько-політичний діяч, виконавець атентату у Львові проти галицького намісника Анджея Потоцького, за кривди, заподіяні українцям.
- 1905 — Віктор Кравченко, український інженер, письменник, «неповерненець».
- 1906 — Ігор Савченко, український кінорежисер.
- 1942 — Володимир Яворівський, український письменник, політик.
- 1966 — Люк Перрі, американський кіноактор.
- 1969 — Тетяна Терещук-Антіпова, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор.
- 1983 — Руслан Пономарьов, український шахіст, чемпіон світу з шахів.
- 1998 — Вячеслав Дрофа, український хіп-хоп та реп-виконавець.
Померли 11 жовтня
- Вільям Спенсер Вікрі, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки.
- Ларс Валеріан Альфорс, фінський і американський математик.
Можливо, вам також буде цікаво: Календар свят на жовтень 2024 року: чи будуть додаткові вихідні
Наш Телеграм