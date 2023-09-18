У Львові прооперують евакуйованого із Запоріжжя крокодила, який вкусив себе за лапу. Про це повідомляє Суспільне, передає НСН.

Нільського крокодила звуть Джастіном. Він мешкає у “Домівці врятованих тварин”, а до клініки потрапив через те, що поранив собі лапку.

Як розповів директор притулку “Домівка врятованих тварин” Орест Залипський, крокодил вкусив сам себе за задню лапу і пошкодив собі пальці.

Процес, як він себе кусав, ми не бачили. Ми тільки побачили, що він травмований, коли прийшли його годувати, — розповів він

І додав, що такі травми притаманні крокодилам.

У клініці його оглянули, обробили рану, вкололи антибіотик та зробили рентген. Тепер він знову у “Домівці”. У клініці ми його не можемо залишити, бо він там все рознесе, — пояснив Орест Залипський

Станом на 15 вересня крокодил очікував на приїзд фахівців з Києва, оскільки у Львові спеціалістів з таких великих рептилій немає. Джастін почуває себе добре і не відмовляється від їжі.

За словами Ореста Залипського, крокодил оселився у “Домівці врятованих тварин” минулого літа, після того як його евакуювали з Запоріжжя. Зараз він має свій великий тераріум. Любить їсти курятину, кролятину та рибу.

Крокодил має довжину два метри та вагу 75 кг.

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