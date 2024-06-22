Виявилося, що є рослина з інтелектом – відкриття вченого

Хімік-еколог Андре Кесслер та його аспірант Міхаель Мюллер з Корнелльського університету вперше виявили що є рослина з інтелектом, про це повідомляє Science Alert .

Науковці стверджують, що, зіткнувшись з певними проблемами, деякі види рослин можуть діяти і реагувати на навколишнє середовище, використовуючи своєрідну пам’ять у поєднанні з тим, що називають здатністю до прийняття рішень.

Рослина з інтелектом – що про неї відомо

Такі здатності були виявлені у квітки, схожої на бур’ян, відомої як золотушник найвищий (Solidago altissima). У ході дослідження вчені встановили, що вона може “чути крики” своїх сусідів, коли на них нападає голодний травоїдний звір.

Так, коли личинки листоїдів починають гризти листя золотушника, рослини виділяють леткі органічні сполуки (ЛОС), які сигналізують комахам про те, що рослина пошкоджена і що вони повинні перейти до кращого джерела їжі.

Крім того, пошкоджені рослини здатні змінювати відбиття червоного світла від свого листя, що дозволяє іншим рослинам помітити їх на відстані.

“Залежно від інформації, яку вона отримує з навколишнього середовища, рослина змінює свою стандартну поведінку”, – пояснив Кесслер.

У випадку небезпеки ці рослини можуть також зміцнювати свої стебла для захисту від хижаків, швидше рости і виробляти захисні сполуки для боротьби з комахами – подібно до імунної системи тварин.

“Вони можуть дуже точно розпізнавати навколишнє середовище; наскільки нам відомо, це може робити кожна клітина”, – зазначив Кесслер.

На думку вчених, реакція рослини на ЛОС – це не просто рефлекс або фіксована схема дій, це “обдумана” зміна поведінки, що базується на витратах травоїдної їжі та конкуренції з іншими рослинами.

“З огляду на це визначення і накопичені докази питання полягає не в тому, чи виявляють рослини розумну поведінку, а в тому, як вони досягають цього без нервової системи і які екологічні наслідки такої поведінки”, – підсумували Кесслер і Мюллер.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Під час останньої експедиції на дні Каховського водосховища виявили багато цікавого: це допоможе людям