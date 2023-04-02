П’яні пташки сплять на вулицях – людей просять не викидати їх на смітник

Іноді можна побачити пернатих, які лежать на дорозі чи на тротуарі. Зовсім не факт, що тварина мертва. Можливо, це п’яні пташки сплять. Зокрема, зараз таке явище спостерігається в окупованому Криму. Про це пише місцевий Телеграм-канал Голос Криму, передає НСН. Людей просять не викидати пташок на смітник.

У Криму на вулицях сплять п’яні омелюхи. Орнітологи пояснюють, що птахи просто наклювалися минулорічних ягід, які встигли забродити, і поснули мертвецьким сном. Але насправді вони живі

“Велике прохання не вбивати і не кидати їх у смітник. Не варто наступати на братів наших менших, краще перекласти їх куди-небудь, де вони зможуть опритомніти і вилетіти. Вони виживуть завдяки вам”, – пояснюють спеціалісти з птахів

Зазначимо, що не тільки в Криму можна спостерігати таку картину. Адже омелюхи хоч і водяться переважно в лісах, але зимувати можуть на всій території України.

Наприклад, аналогічна ситуація виникла цієї зими і в Чернігівській області. Тут, на жаль, десятки птахів загинуло. Про це писало видання Еко Район.

У Чернігівській області близько двох десятків омелюхів загинули після того, як попадали на вулицю через сп’яніння від забродилих ягід.

Як повідомила у «Фейсбуці» зооволонтерка Тіна Литвиненко, чотири птахи замерзли та ще 14 загинули від травм. Спочатку зоозахисники припустили, що їх затоптали люди. Згодом з’явилась версія, що група птахів вдарилася у скляну зупинку.

Волонтерам вдалось врятувати лише одного омелюха…

П’яні пташки сплять на вулицях – як допомогти

Адміністратор сторінки «Тваринний світ України» Євген Руденко розповів, що подібні історії з омелюхами взимку трапляються часто, а особливо в теплі зими. Основу зимового раціону птахів становлять різноманітні ягоди, які під час тривалих відлиг починають бродити. Скуштувавши багато таких ягід птахи п’яніють та засинають, падаючи при цьому на землю в повній «відключці».

«Сам по собі цей стан для птахів не є загрозливим, протверезівши пташки просинаються та летять собі геть. Але для них у такому стані є дві великі загрози – холод та хижаки. Якщо на вулиці морози, то пташки банально замерзнуть та загинуть, так само як замерзають взимку п’яні люди на вулицях. Ну і звісно птахи у відключці – то ласий гостинець для бродячих котів, собак і навіть міських ворон та граків», – пише Євген Руденко

Тому людям рекомендують за можливості зібрати пташок у картонну коробку (або декілька коробок) та забрати їх у тепле приміщення де залишити у тихому та темному місці до повного протверезіння. Після чого можна сміливо випускати їх на волю.