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П’яні пташки сплять на вулицях – людей просять не викидати їх на смітник

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п'яні пташки сплять
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Іноді можна побачити пернатих, які лежать на дорозі чи на тротуарі. Зовсім не факт, що тварина мертва. Можливо, це п’яні пташки сплять. Зокрема, зараз таке явище спостерігається в окупованому Криму. Про це пише місцевий Телеграм-канал Голос Криму, передає НСН. Людей просять не викидати пташок на смітник.

У Криму на вулицях сплять п’яні омелюхи. Орнітологи пояснюють, що птахи просто наклювалися минулорічних ягід, які встигли забродити, і поснули мертвецьким сном. Але насправді вони живі

“Велике прохання не вбивати і не кидати їх у смітник. Не варто наступати на братів наших менших, краще перекласти їх куди-небудь, де вони зможуть опритомніти і вилетіти. Вони виживуть завдяки вам”, – пояснюють спеціалісти з птахів

П’яні пташки сплять на вулицях – людей просять не викидати їх на смітник

Зазначимо, що не тільки в Криму можна спостерігати таку картину. Адже омелюхи хоч і водяться переважно в лісах, але зимувати можуть на всій території України.

Наприклад, аналогічна ситуація виникла цієї зими і в Чернігівській області. Тут, на жаль, десятки птахів загинуло. Про це писало видання Еко Район.

У Чернігівській області близько двох десятків омелюхів загинули після того, як попадали на вулицю через сп’яніння від забродилих ягід.

Як повідомила у «Фейсбуці» зооволонтерка Тіна Литвиненко, чотири птахи замерзли та ще 14 загинули від травм. Спочатку зоозахисники припустили, що їх затоптали люди. Згодом з’явилась версія, що група птахів вдарилася у скляну зупинку.

Волонтерам вдалось врятувати лише одного омелюха…

П’яні пташки сплять на вулицях – як допомогти

Адміністратор сторінки «Тваринний світ України» Євген Руденко розповів, що подібні історії з омелюхами взимку трапляються часто, а особливо в теплі зими. Основу зимового раціону птахів становлять різноманітні ягоди, які під час тривалих відлиг починають бродити. Скуштувавши багато таких ягід птахи п’яніють та засинають, падаючи при цьому на землю в повній «відключці».

«Сам по собі цей стан для птахів не є загрозливим, протверезівши пташки просинаються та летять собі геть. Але для них у такому стані є дві великі загрози – холод та хижаки. Якщо на вулиці морози, то пташки банально замерзнуть та загинуть, так само як замерзають взимку п’яні люди на вулицях. Ну і звісно птахи у відключці – то ласий гостинець для бродячих котів, собак і навіть міських ворон та граків», – пише Євген Руденко

Тому людям рекомендують за можливості зібрати пташок у картонну коробку (або декілька коробок) та забрати їх у тепле приміщення де залишити у тихому та темному місці до повного протверезіння. Після чого можна сміливо випускати їх на волю.

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