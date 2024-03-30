Як довго може ображатися кіт і як з ним помиритися

Коти не здатні до ненависті, мстивості чи плетіння інтриг. Але чи може ображатися кіт? І, якщо так, то скільки триває його образа та що з цим робити? Розповідаємо.

Коти можуть відчувати образу, хоч і не в тому розумінні, як люди.

Пам’ять у цьому процесі грає ключову роль. У котів, так само як і в людей, існують різні види пам’яті: робоча, короткострокова та довгострокова. Деякі повсякденні події можуть бути забуті котами протягом 16 годин – за це відповідає короткострокова пам’ять. У кошенят цей час навіть ще коротший.

Проте, якщо кота образили в дитинстві і ці події були для нього болючими, вони можуть залишитися в його довгостроковій пам’яті. Вчені вважають, що довгострокова пам’ять присутня у здорових котів протягом всього їхнього життя.

Як довго може ображатися кіт

Якщо кіт образився на свого опікуна через якісь дрібниці, такі як переставлені меблі чи голосні звуки, але ці події не були для нього травматичними, то зазвичай примирення настане протягом пів доби, оскільки кіт швидко забуде про своє образу. Однак краще уникати ситуацій, які можуть розгнівити вашого улюбленця, бо стрес може призвести до зміни його поведінки.

Образи, які збереглися в довгостроковій пам’яті з дитинства, коти не прокручують у своїй голові кожен день, оскільки для таких абстрактних думок їм не вистачає мозкового обсягу. Але коли події повторюються, вони можуть згадати про це, перелякатися і намагатися уникнути ситуації або людини, що викликали неприємні спогади. З правильним підходом до вашого улюбленця, це зазвичай швидко минає.

Як помиритися з котом?

Як же найшвидше помиритися з образливим котом?

Важливо розуміти, що ваша тварина вас не ненавидить і не намагається спеціально погіршити ваші відносини. Найкращий спосіб помиритися з котом – з’ясувати його “мову любові” – тобто ті дії, які зроблять його впевненим, що ви його любите, і використовувати цю “мову”. Деякі можуть пробачити за ласощі, інші – за спільну гру або за лагідне поглажування. Кожен кіт – своєрідна індивідуальність, і до кожного треба підходити з урахуванням його особливостей.

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