Їв сніг та печиво: американець провів 6 днів під сніговими завалами та вижив

Американець провів 6 днів під сніговими завалами та вижив. Медики не вияили у 81-річного чоловіка ознак переохолодження. Повідомляю НСН з посиланням на сайт TheBest.

Колишній співробітник агентства NASA і математик 81-річний Джеррі Журе потрапив у сніговий шторм у горах Каліфорнії, де випало 90 см снігу. Через негоду він втратив керування автомобілем, в результаті чого транспорт з’їхав з дороги і опинився у заметі.

Американець провів 6 днів під сніговими завалами

Чоловік не зміг витягнути свій транспорт зі снігу і залишався всередині нього доки буря не затихла. Впродовж шести днів Джеррі Журе чекав на допомогу. В машині у нього були легка куртка, ковдра і готельний банний рушник, за допомогою яких він намагався зігрітися.

Джеррі економив паливо і заряд акумулятора, тому заводив машину лише на короткі проміжки часу, щоб не замерзнути всередині неї. За шість днів рятувальники на гелікоптерах помітили автомобіль Джеррі Журе, який спочатку сприйняли за камінь. Онук математика Крістіан розповів, що служба порятунку ледве встигла, оскільки у пілотів залишався низький рівень палива.

Джеррі доправили у лікарню, де медичні працівники були здивовані тим, що у чоловіка не було жодних ознак переохолодження, а всі життєві показники трималися в межах норми.

Крістіан розповів, що весь цей час його родич харчувався печивом і круасанами, які були в машині. Замість води у нього був сніг.

«Він вижив завдяки снігу, круасанам і печиву», сказав його онук.

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