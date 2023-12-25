Якщо у кішки сказ: симптоми смертельної хвороби і що робити господарю

У цьому матеріалі ми розкажемо, які симптоми вказують на те, що у кішки сказ, і як діяти у такому випадку господарю.

Сказ — страшна невиліковна хвороба, що передається від тварин людям. Заразитися домашня кішка може від іншої тварини, наприклад, від спійманої миші, бездомного кота. Передається захворювання через ранки, укуси, слизові оболонки. Коли слина зараженого звіра потрапляє на рану або слизову оболонку, то організм швидко заражається. В кінцевому підсумку вихованець гине, а разом з ним можуть померти і ті, хто з ним контактував.

Симптоми сказу у кішки

На страшну хворобу можуть вказувати такі симптоми:

Прагнення до усамітнення.

Прояв агресії стосовно інших тварин, господаря, членів сім’ї. Може нападати на домочадців вночі без причини.

Відсутність апетиту. При цьому іноді тварина проявляє гастрономічний інтерес до неїстівних предметів.

Рясна слинотеча.

Нудота і блювота, а також розлад шлунку.

Збуджений стан. Причому він не проходить.

Негативна реакція на світло.

Проблеми з координацією рухів.

Боязнь шуму.

Непослух.

Після зараження настає інкубаційний період, який триває в середньому близько 2 місяців. Тривалість залежить від стану організму. У одних кішок симптоми сказу проявляються вже через 2 тижні після зараження, а в інших — через пів року.

Якщо у кішки сказ – дії господаря

Справа у тому, що дізнатися лабораторним методом про сказ у кішки неможливо до тих пір, поки вона не помре. Зазвичай, смерть настає через 8-14 днів після прояву перших ознак хвороби. Після смерті на дослідження беруться нервові клітини головного мозку. Оскільки захворювання невиліковне, при появі перших ознак тварини присипляють, а людей, що контактували з нею, прищеплюють.

Варто пам’ятати, що якщо дикий звір, наприклад, білка, раптом починає проявляти дружність до людини, то цілком ймовірно, що вона заражена. З такими звірками не можна контактувати.

Що робити, якщо заражена сказом кішка поранила когось із домочадців або інших вихованців

Ізолювати агресивну тварину в окреме приміщення, повністю припинити контакт.

Отримані подряпини, рани відразу промити під сильним струменем гарячої води.

Намилити господарським милом і промити повторно.

Обробити дезінфікуючим засобом.

Після того, як шкірні ушкодження були оброблені, слід звернутися до ветеринарної клініки за допомогою. Кішку ізолюють, будуть спостерігати за нею, щоб упевнитися, що вона заражена. Якщо прояви явні, кішку присплять, зроблять необхідні аналізи. Тоді домочадцям доведеться звернутися в поліклініку за місцем проживання, щоб пройти вакцинацію від сказу.

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