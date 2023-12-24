23 кімнатні рослини, які очищують повітря (фото)

Якщо ви любите кімнатні рослини і не знаєте, яке ще зелене диво можна «поселити» у себе в кімнаті, то зверніть увагу на фактор користі. До речі, рослину можна також розглядати і у якості подарунку на Новий рік. Якщо, звісно, це доречно. Нижче ми розкажемо про кімнатні рослини, що очищують повітря. Отже, вони не тільки прикрасять ваше життя, а і зроблять його здоровішим.

23 кімнатні рослини, які очищують повітря

Кімнатні рослини, що очищають повітря можуть бути різні: квітучі, в’юнкі та декоративні. Серед них такі:

Хлорофітум – чудово очищує повітря від різних шкідливих речовин.

Драцена поглинає шкідливий бензол, що виділяється новим лінолеумом, тільки покладеним. Актуальна рослина як подарунок на новосілля або тим, хто лише завершив свіжий ремонт у домі.

Алое поглинає шкідливий і навіть небезпечний формальдегід, який активно виділяються новими меблями, що зроблені з МДФ чи ДСП.

Фікус і дифенбахія усувають з повітря шкідливі речовини ксилол і толуол, які виділяються паркетним лаком. Вони теж відмінні очищувачі повітря в приміщеннях.

Мирт, лимон, м’ята, лаванда, евкаліпт бегонія, пеларгонія виділяють фітонциди, які добре пригнічують ріст найрізноманітніших бактерій.

Араукарія, криптомерія, туя, кипарис і інші хвойні здатні виділяти в навколишнє середовище негативні іони кисню, що здатні усувати їх дефіцит в приміщенні, в яких багато різних побутових електричних приладів, що досить значно покращує якість повітря в приміщеннях. Такі рослини доречно ставити в офісних кімнатах.

Листя папороті і циперуса інтенсивно випаровують вологу, підвищуючи тим самим вологість повітря в квартирі. Тому актуально для тих, в кого сухе повітря є проблемою.

Самшит, сансев’єра триполоса, традесканція, сциндапсус строкатий володіють антивірусними і антибактеріальними властивостями.

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