1
Тег:
Здоров`я
1

Чи потрібно платити «благодійні внески» у пологовому будинку – пояснення від НСЗУ

Журналіст
Чи потрібно платити «благодійні внески» у пологовому будинку – пояснення від НСЗУ

Українцям розповіли, чи потрібно платити «благодійні внески» у пологовому будинку. Роз’яснення надали в НСЗУ.

«Якщо вас хтось переконує в тому, що ви зобов’язані сплатити благодійні внески у пологовому будинку, знайте – це неправда», йдеться у повідомленні

Медична допомога при пологах є безоплатною в тих пологових будинках та медичних закладах, які мають договір з Національною службою здоров’я за відповідним пакетом.

Програма медгарантій покриває пологи незалежно від того, вирішує жінку народжувати разом із партнером або партнеркою в лікарні, чи обмежується присутністю персоналу пологового відділення.

700x371 6238c0f6e05a9

Пакет «Медична допомога при пологах» передбачає надання таких безоплатних послуг:

  • медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою
  • партнерські пологи
  • проведення ургентного або планового кесаревого розтину
  • моніторинг стану роділлі і плода
  • зниження відчуття болю – анальгетики, епідуральна або спінальна аналгезія
  • анестезіологічне забезпечення оперативних втручань та акушерських процедур
  • лабораторні та інструментальні дослідження 24/7
  • забір зразка крові для серологічного дослідження на ВІЛ та сифіліс у дитини
  • вакцинація немовля згідно з календарем профілактичних щеплень
  • консультування жінок з питань грудного вигодовування
  • надання психологічної підтримки
  • харчування в умовах стаціонару
  • Читайте також: Екстрена медична допомога – як правильно викликати «швидку» і що потрібно казати диспетчеру
Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×