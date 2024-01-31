Чи потрібно платити «благодійні внески» у пологовому будинку – пояснення від НСЗУ

Українцям розповіли, чи потрібно платити «благодійні внески» у пологовому будинку. Роз’яснення надали в НСЗУ.

«Якщо вас хтось переконує в тому, що ви зобов’язані сплатити благодійні внески у пологовому будинку, знайте – це неправда», йдеться у повідомленні

Медична допомога при пологах є безоплатною в тих пологових будинках та медичних закладах, які мають договір з Національною службою здоров’я за відповідним пакетом.

Програма медгарантій покриває пологи незалежно від того, вирішує жінку народжувати разом із партнером або партнеркою в лікарні, чи обмежується присутністю персоналу пологового відділення.

Пакет «Медична допомога при пологах» передбачає надання таких безоплатних послуг: