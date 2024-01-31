Чи потрібно платити «благодійні внески» у пологовому будинку – пояснення від НСЗУ

Українцям розповіли, чи потрібно платити «благодійні внески» у пологовому будинку. Роз’яснення надали в НСЗУ.
«Якщо вас хтось переконує в тому, що ви зобов’язані сплатити благодійні внески у пологовому будинку, знайте – це неправда», йдеться у повідомленні
Медична допомога при пологах є безоплатною в тих пологових будинках та медичних закладах, які мають договір з Національною службою здоров’я за відповідним пакетом.
Програма медгарантій покриває пологи незалежно від того, вирішує жінку народжувати разом із партнером або партнеркою в лікарні, чи обмежується присутністю персоналу пологового відділення.
Пакет «Медична допомога при пологах» передбачає надання таких безоплатних послуг:
- медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою
- партнерські пологи
- проведення ургентного або планового кесаревого розтину
- моніторинг стану роділлі і плода
- зниження відчуття болю – анальгетики, епідуральна або спінальна аналгезія
- анестезіологічне забезпечення оперативних втручань та акушерських процедур
- лабораторні та інструментальні дослідження 24/7
- забір зразка крові для серологічного дослідження на ВІЛ та сифіліс у дитини
- вакцинація немовля згідно з календарем профілактичних щеплень
- консультування жінок з питань грудного вигодовування
- надання психологічної підтримки
- харчування в умовах стаціонару
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