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7 факторів які змушують людину багато їсти їжі

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Якщо виключити фактори, що впливають на кількість поглинаючої їжі, ви перестанете багато їсти.

Сім факторів, які змушують нас багато їсти.

Світло.

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Недостатнє освітлення допомагає розправлятися з великою кількістю їжі, ніж на світлі. Врахуйте це, вибираючи місце для перекусу.

 Поспіх.

Сигнал про насичення надходить в мозок не відразу, тому, при квапливій їжі, ми встигаємо завантажити в шлунок зайвого в проміжку між насиченням і доставкою повідомлення в мозок. Навчіться їсти не поспішаючи.

Великий посуд.

Використовуйте тарілки меншого обсягу, і будете наїдатися невеликою кількістю їжі. А якщо поміняєте ложку на палички для їжі, вам знадобиться велика сила волі, щоб переїсти.

Спільний прийом їжі.

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Спільний прийом їжі небезпечний проявом стадного інстинкту. Люди починають несвідомо копіювати один одного, вступати в змагання. Додамо, що за бесідою почуття ситості настає набагато пізніше, ніж при уважному прийомі їжі. Зверніть на це увагу під час колективних застіль.

Емоційний дискомфорт, різноманітність і доступність продуктів, а також прийом їжі за телевізором.

Ці фактори, які безпосередньо впливають на обсяги засвоєної їжі, з якими краще бути акуратнішим.

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