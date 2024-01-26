7 факторів які змушують людину багато їсти їжі

Якщо виключити фактори, що впливають на кількість поглинаючої їжі, ви перестанете багато їсти.

Сім факторів, які змушують нас багато їсти.

Світло.

Недостатнє освітлення допомагає розправлятися з великою кількістю їжі, ніж на світлі. Врахуйте це, вибираючи місце для перекусу.

Поспіх.

Сигнал про насичення надходить в мозок не відразу, тому, при квапливій їжі, ми встигаємо завантажити в шлунок зайвого в проміжку між насиченням і доставкою повідомлення в мозок. Навчіться їсти не поспішаючи.

Великий посуд.

Використовуйте тарілки меншого обсягу, і будете наїдатися невеликою кількістю їжі. А якщо поміняєте ложку на палички для їжі, вам знадобиться велика сила волі, щоб переїсти.

Спільний прийом їжі.

Спільний прийом їжі небезпечний проявом стадного інстинкту. Люди починають несвідомо копіювати один одного, вступати в змагання. Додамо, що за бесідою почуття ситості настає набагато пізніше, ніж при уважному прийомі їжі. Зверніть на це увагу під час колективних застіль.

Емоційний дискомфорт, різноманітність і доступність продуктів, а також прийом їжі за телевізором.

Ці фактори, які безпосередньо впливають на обсяги засвоєної їжі, з якими краще бути акуратнішим.

Читайте також: З чого роблять сигарети

Ми у Фейсбук – там цікаво: https://www.facebook.com/nacnews