В Україну знову суне спека. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли буде її пік.

Залишилося фактично декілька днів, коли ми можемо насолодитися теплими, але не спекотними серпневими днями. А далі – знову випробування високою температурою. Ймовірно, вже останнє цього літа.

Отже, за даними Наталки Діденко, найближчої ночі в Україні очікується +12+16 градусів, на Волині та Рівненщині подекуди +10+12 градусів, у південній частині +15+20 градусів.

Вдень у вівторок потеплішає до +24+28 градусів, на півночі очікується +20+25 градусів, у південній частині+28+31 градус.

Над Україною завтра розташується поле високого атмосферного тиску, тому повсюди буде сухо та сонячно.

У Києві 13-го серпня також дощі малоймовірні, багато сонця.

Найближчої ночі в столиці близько +15 градусів, завтра вдень +23, +24 градуси.

В Україну знову суне спека: коли буде її пік

А вже із середини тижня температура повітря почне підвищуватися, причому цього разу підвищення розпочнеться із південного заходу та заходу, і потім пошириться на всю Україну.

Пік спеки передбачається 16-20 серпня (на карті прогноз температури повітря 19 серпня), на сході та півдні спека затримається до Дня Незалежності.

Прогноз погоди в Україні на найближчі 10 днів

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