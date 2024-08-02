Озеро в селі Озеро: маловідоме місце відпочинку на Волині (відео)

Літо ще триває, і можна дозволити собі трохи відпочити від важких буднів, відновитися морально і фізично, вибравшись кудись до води. Сьогодні, коли більшість морських курортів України в окупації, багато хто їде на Шацькі озера, найпопулярніше з яких – Світязь. Але є маловідоме місце відпочинку на Волині – озеро в селі Озеро.

Тут дуже затишно. І це прекрасний варіант для родин з дітьми.

Розташоване це місце за 25 кілометрів від Луцька. Біля озера з криштально чистою водою обладнали чудовий пляж.

Місцеві кажуть, що пляж чистий та має піщаний берег. Тут є два дерев’яні пірси, де можна посидіти і помилуватися краєвидами. Працює магазин, де можна зробити покупки.

І для дітей, і для дорослих – це чудове місце.

Виглядає це місце відпочинку на Волині так: відео

А знаходиться тут:

До речі, саме село Озеро досить старе. Перша згадка про нього датується 1577 роком. Тоді воно мало назву Воля Озерська (за всю історію назва кілька разів змінювалася: Єзьорко, Єзьори, Озерці).

За переказами озерян, на село кілька разів нападали татарські орди, від яких місцеві жителі боронились у кам’яному замку, оточеному ровом. Замок був розташований на найвищому пагорбі села на східному березі озера. До наших днів збереглися підземні ходи, які пронизують товщу пагорба і стіни яких викладені старовинною цеглою, схожою на ту, з якої побудований Луцький замок. Старожили розповідають, що ці ходи ведуть на відстань більш ніж 25 кілометрів під стіни древнього Луцька. Можливо, це вимисел. Але факт лишається фактом: ходи мають протяжність щонайменше кількасот метрів та висоту, достатню для вільного пересування дорослої людини. І до сьогодні вони залишаються недослідженими.

Древні підземелля стали в пригоді озерянам під час навали ще одних орд, цього разу нацистських. В червні 1941 року один з німецьких пілотів, пролітаючи над Озером, побачив біля млина скупчення возів і, очевидно, прийнявши їх за підрозділ Червоної Армії, заходився бомбардувати село. Багато людей тоді було поранено, деякі загинули. Проте більшість селян встигли сховатись і перечекати небезпеку у давніх кам’яних ходах, які вмістили тоді більше сотні чоловік.

Залишається нерозгаданою і таємниця озера. З нього не витікає і в нього не впадає жодна річечка, проте воно ніколи не змінює свого рівня і завжди є чистим. Рідко де можна зустріти і сріблясті верби, якими обсаджені його береги.

Пам’яткою у селі є Свято-Покровський храм. Його було побудовано в 1898 році на місці церкви Святої великомучениці Параскеви, що згоріла

До речі, ми писали: Відпочинок на Шацьких озерах-2023: лебеді, пончики, сомики, лохина і дивовижно чиста вода (фото)

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