Оберіть трикутник і дізнайтесь, що вам заважає у житті

Оберіть трикутник, аби дізнатися, що вам заважає жити так, як хочеться. Цей простий психологічний тест допоможе розібратися з проблемами, і, можливо – докопатися до їх суті.

Фігуру слід обирати швидко, інтуїтивно, не розглядаючи трикутники довго. Саме у такому випадку тест буде найбільш ефективним.

Отже, оберіть трикутник

А тепер розглянемо варіанти.

Трикутник №1 Вам заважають чужі проблеми

Ви — дуже чуйна, жаліслива людина. Проблеми людей, які вам дорогі, стають вашими проблемами, але свої невирішені справи від цього нікуди не зникають. Ви не можете відмовити у допомозі, і таким чином ваші справи незмінно відсуваються на другий план, стають справами меншої ваги. Ви отримуєте задоволення від того, що допомагаєте іншим, але подумайте про те, чого хотіли б особисто ви.

Трикутник №2 Вам заважає власна неорганізованість

Ви особистість, яка дуже легко чимось захоплюється. У вас різноманітні інтереси, широка ерудиція. Але разом з тим ви схильні розпорошувати свою увагу: хочете встигнути всього потроху замість того, аби досягти великого результату на одному місці. Вам складно зосередитися на одній меті, ви керуєтеся емоціями і схильні проживати “чуже” життя — коли чужі інтереси формують ваші власні пріоритети. Шукайте ґрунт під ногами для мети, яка стане дороговказною зіркою. Інакше ваші «замки із піску» так і будуть розсипатися внаслідок кожного чергового пориву вітру.

Трикутник №3 Вам заважає втома

Ви зараз ніби загнаний звір у гонитві за своїми мріями. Ви намагаєтеся зробити краще і більше, не розуміючи де межа необхідного. Ваш ресурс закінчується через вашу надмірну вимогливість до себе і результату. Ви сприймаєте відпочинок як слабкість, тоді як слабкість — це відсутність відпочинку. У парі кроків від мети у вас може не залишитися сил, щоб добігти марафон і ви зійдете з дистанції. Вчіться розподіляти сили та “перезаряджати батарейки”.

Трикутник №4. Вам заважає чуже втручання

Ви не з тих людей, які схильні постійно звіряти свій внутрішній компас. Ви звикли прислухатися до своєї інтуїції. Однак ваше оточення сипле порадами і вам зараз доводиться з цим рахуватися. Ви любите сольні партії — все вирішувати самостійно. Командна гра породжує у вас сумнів та недовіру, проте оточення трактує це як зневагу та відчуження. Обставини змушують вас підлаштовуватись під думку більшості і це гальмує ваші рішення. Виберіть завдання, де рішення будуть за вами та зробіть їх опорною частиною процесу.

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