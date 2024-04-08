Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Cуспільство

«Зброя Перемоги. Made in Ukraine»: Укрпошта анонсувала випуск нової марки

Журналіст
«Зброя Перемоги. Made in Ukraine»: Укрпошта анонсувала випуск нової марки

Укрпошта анонсувала випуск нової марки 13 квітня. Вона буде мати назву «Зброя Перемоги. Made in Ukraine».

Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

Випуск цієї марки присвячений двом подіям. А саме:

  •  Два роки з дати початку знищення флоту росії і потоплення крейсеру москва;
  • День працівника оборонно-промислового комплексу України.

Укрпошта анонсувала випуск нової марки

434486808 936498021811798 817759581848148011 n

«На марці ми зобразили безпілотні комплекси «Shark» та «Лютий», один з найбільших FPV-дронів «Ескадрон», самохідну артилерійську установку (САУ) «Богдана», бронеавтомобіль «Козак» та морський дрон MAGURA V5, які кожен день завдають чутливих ударів ворогу. Що важливо – частина цього озброєння виробляється «Укроборонпромом», а частина – приватними виробниками. Тож для марки обрали всіх, бо оборона країни – це спільна справа!», написав Ігор Смілянський.

435092110 936499595144974 1023609263819821598 n

Передзамовлення цієї марки доступне за посиланням. А придати її можна буде з 13-15 квітня у всіх відділеннях Укрпошти.

Власники абонементів «ексклюзив» отримають особливу пропозицію по обмеженій серії цієї марки

Ще новини України: Дні ангела у квітні за новим календарем: як назвати дитину

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×