У Ризі демонтують пам’ятники Олександру Пушкіну та його музі Ганні Керн. Відповідне рішення ухвалила Рада Ризької думи з пам’ятників.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на видання LETA.

Демонтувати пам’ятники запропонувало товариство «Центр громадської пам’яті». Їх ініціативу підтримала вищезгадана Рада.

Так, буде демонтований камінь. присвяченого Пушкіну, на вулиці Цитаделес, 7. А також демонтують погруддя музи Пушкіна Ганни Керн, дружини генерала Єрмолая Керна.

У Ризі демонтують пам’ятники Пушкіну та Ганні Керн

Ризька рада з пам’ятників також підтримала демонтаж пам’ятних дощок друкарні Cīņa, Петру Першому, Андрію Упітісу, Леніну та Янісу Зутісу.

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