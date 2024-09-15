У Ризі демонтують пам’ятники Олександру Пушкіну та його музі Ганні Керн. Відповідне рішення ухвалила Рада Ризької думи з пам’ятників.
Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на видання LETA.
Демонтувати пам’ятники запропонувало товариство «Центр громадської пам’яті». Їх ініціативу підтримала вищезгадана Рада.
Так, буде демонтований камінь. присвяченого Пушкіну, на вулиці Цитаделес, 7. А також демонтують погруддя музи Пушкіна Ганни Керн, дружини генерала Єрмолая Керна.
У Ризі демонтують пам’ятники Пушкіну та Ганні Керн
Ризька рада з пам’ятників також підтримала демонтаж пам’ятних дощок друкарні Cīņa, Петру Першому, Андрію Упітісу, Леніну та Янісу Зутісу.
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