«Скарби Криму. Повернення»: у Києві відкрили виставку скіфського золота

У Києві відкрили виставку скіфського золота «Скарби Криму. Повернення». Вона представлена в Національному музеї історії України.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Офіс Президента.

На виставці представлене скіфське золото, за яке Україна боролася з рф майже 10 років. На її відкритті була перша Леді держави Олена Зеленська.

«Наша боротьба і за повернення Криму, і за повернення його скарбів, почалася одночасно – 10 років тому. 10 довгих років судів та блискучої роботи українських та іноземних юристів, музейників та дипломатів знадобилися, щоб культура, історична справедливість і співпраця вільних людей перемогли», сказала Олена

У Києві відкрили виставку скіфського золота

Коли РФ окупувала Крим, понад 550 експонатів з 4 кримських музеїв перебували з експозицією в Амстердамі. Майже 10 років наша країна намагалася повернути їх. У 2023 році Верховний суд Нідерландів ухвалив рішення передати колекцію виставки Україні.

Експонати, які представлені на цій виставці належать до культур різних народів, що жили на півострові. Зокрема греків, скіфів, сарматів, готів, гунів. Вони були створені в період від V століття до н.е. до V століття нашої ери.

Виставка скіфського золота буде представлена в Національному музеї історії України до повної деокупації Криму. Далі колекцію планують перемістити на територію півострова.

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