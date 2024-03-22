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У США та Канаді покажуть український фільм знятий за повістю Скрябіна

Журналіст
У США та Канаді покажуть український фільм знятий за повістю Скрябіна

У США та Канаді покажуть український фільм знятий за повістю Скрябіна. Показ буде проходити українською мовою з англійськими субтитрами.

Про це повідомили на сайті Держкіно.

“Фільм занурює глядача в атмосферу 90-х – епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна”, – йдеться у повідомленні.

За сюжетом фільму за три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді». Говорять, там є колекціонер, готовий обміняти машину на шестисотий «Мерседес». Але з перших хвилин подорожі все йде не за планом.

У США та Канаді покажуть український фільм знятий за повістю Скрябіна

Молодого Кузьму Скрябіна зіграв Іван Бліндар, у фільмі також знялися Марія Стопник та Володимир Гева. Режисеркою стрічки стала Ольга Ряшина.

У фільмі прозвучать кавери хітів гурту “Скрябін” у виконанні українських зірок:

  • Джамала – “Хай буде так, як хочеш ти”,
  • Monatik – “Старі фотографії”,
  • “Без обмежень” – “Мовчати”,
  • Alina Pash – “Чекаю ночі”,
  • Dzidzio – “То моє море”,
  • “Антитіла” – “Чорнобиль форева”,
  • Adam – “Говорили і курили”,
  • “ТНМК” – “Кольорова”.

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