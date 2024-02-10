Перехід на літній час: коли треба переводити годинники у 2024 році

В останню неділю березня Україна здійснить перехід на літній час. Стрілки годинники потрібно буде перевести на час вперед.

Про це пишуть на сайті «Дивогляд».

Двічі на рік Україна переводить стрілки годинника. Спочатку на зимовий час, потім на літній.

У 2024 році перехід на літній час відбудеться вніч проти 31 березня. О 03:00 стрілки годинника треба перевести на одну годину вперед – з 03:00 на 04:00.

У смартфонах, ноутбуках, смарт-годинниках, планшетах перехід часу здійснюється автоматично. А у стаціонарних годинниках доведеться переводити час самостійно.

Перехід на літній час: як впливає на людину

Після переходу на літній час, українці прокидатимуться раніше, а тривалість світлового дня буде збільшуватися. За рахунок цього вставати з ліжка буде легше.

Лікарі говорять, що переведення годинника на годину вперед або назад може вплинути на стан людини. Вони попереджають, що можуть з’явитися наступні симптоми:

головний біль;

зростання ризику інфаркту;

загострення хронічних захворювань;

відчуття втомленості.

Щоб перехід на інший час був менш помітний: