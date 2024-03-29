Друга батьківська поминальна субота у 2024 році: дата та заборони

30 березня – друга батьківська поминальна субота у 2024 році. Вона припадає на Великий піст.

Про це пише «Уніан».

Батьківські суботи під час Великого посту традиційно відзначають на другій, третій і четвертій седмиці (тижні). Але дати їх змінюються, так як і дати самого посту. У 2024 році вони будуть у такі дні:

30 березня – субота другої седмиці Великого посту.

6 квітня – субота третьої седмиці Великого посту.

13 квітня – субота четвертої седмиці Великого посту.

В цей день у храмах традиційно відбуваються служби в пам’ять про всіх спочилих християн. Люди відвідують цвинтарі, накривають поминальні столи, подають милостиню і згадують померлих родичів та знайомих.

Напередодні батьківських днів у храмах відбуваються панахиди – вони називаються парастас.

У сам поминальний день вранці в церкві відбувається літургія, на якій можна подати записки про упокій, замовити сорокоуст.

У поминальну суботу, до храму несуть так звані «панахидки» на милостиню – пісні продукти. Це може бути хліб, вода, цукор, рослинна олія, крупи, фрукти. Їх залишають у церкві та роздають нужденним.

Батьківська поминальна субота у 2024 році: дата та заборони

погано говорити про померлих;

впадати у відчай, сумувати, страждати;

сперечатися, лаятися;

відмовляти в милостині.

Церква не схвалює, коли влаштовують гучні поминальні трапези, залишають на цвинтарі алкоголь, цигарки, їжу.

Працювати цього дня не заборонено. Але, якщо є можливість, то краще перенести клопоти на інший день. А поминальний провести в тиші та молитві.

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