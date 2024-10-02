Куди зникло місто Покровськ і що має бути на місці Каховського водосховища – розповів історик з Нікополя

Куди зникло місто Покровськ, яке існувало у 18 столітті у на території сучасного Нікопольського району на Дніпропетровщині? Що дуже сильно намагалася приховати від українців радянська влада? І що можна створити на місці Каховського водосховища – про це та багато іншого розповів історик з Нікополя Мирослав Жуковський в ефірі телеканалу Д-1 .

Мирослав Жуковський – директор Нікопольського регіонального відділення науково-дослідного інституту козацтва інституту історії України національної академії наук України, а також він є заступником директора Нікопольського краєзнавчого музею і кандидатом історичних наук .

У розмові, яка відбулася 1 жовтня, як раз у день святкування Покрови і вшанування Захисників та Захисниць України, торкнулися теми козацтва, і у півгодинному відео Мирослав Жуковський розповів багато чого цікавого, передають “Новини України – НСН“.

Як на Нікопольщині народжувалася держава

Історик зазначив, що козацький період в історії України ще називають державним. І він тісно пов’язаний із Нікопольщиною, яка зараз безжально обстрілюється ворогом. Саме тут знаходилися п’ять із семи Запорозьких Січей, у тому числі – остання з них.

Жуковський розповів, що слово «козак» саме в контексті «захисник української землі» відоме ще з 1489 року, коли українські козаки надали допомогу війську польського королевича у боротьбі з османськими і кримськими людоловами, розгромивши їхнє досить велике військо чисельністю до 20 000 вершників.

Також він розповів, як на так зване «дике поле» з Києва, Черкас, Чернігова, Канева прибували чоловіки і засновували на берегах дніпровських порогів та Великого Лугу свої засіки. Саме тут, на території сучасної Нікопольщини, об’єдналися вони у воєнно-політичну організацію, відому нам під назвою Запорозька Січ. Саме звідси повсталі козаки на чолі із Богданом Хмельницьким вирушили у свій похід і звільнили правобережжя від польських військ. Заснували державу із демократичним устроєм.

Микитинська Січ, яка знаходилася на території сучасного Нікополя, стала тоді першою гетьманською столицею. А армія держави Богдана Хмельницького налічувала близько 30 000 козаків.

Втім, Микитинська Січ була не першою із Запорозьких Січей і не останньою.

Останньою стала Нова (Підпільненська) Січ. А останнім кошовим отаманом – Петро Калнишевський. Цій темі Мирослав Жуковський у бесіді з журналісткою приділив особливу увагу.

Куди зникло місто Покровськ на Нікопольщині?

Історик розповів, що Нова Січ знаходилася поряд із сучасним селом Покровським на Нікопольщині, яке у 18-му столітті було містом і носило назву Покровськ.

Як же так стало, що місто перетворилося на село? І куди поділася Січ?

Нова Січ була зруйнована за рішенням Катерини Другої – російської імператриці. Козацьке військо було роззброєне та по суті ліквідоване, а землі Війська Запорозького були віддані у володіння російських поміщиків і дворян. Так у 18 столітті перервалася історія української держави.

На місці Січі, на березі Дніпра, наприкінці 18 століття заснували місто Покровськ. Там спочатку залишалося досить багато козаків. Але жорстка окупаційна політика Російської Імперії змушувала козаків та їх нащадків емігрувати. Вони не могли спокійно сприймати те, що курені перейменовували на ізби, а слово «козак» взагалі заборонили.

Людей таким чином у Покровську ставало все менше, і тому місто перетворилося врешті на село.

Що має бути на місці Каховського водосховища

Мирослав Жуковський розповів, що Катерина Друга знищила Січ, а радянська влада намагалася знищити пам’ять про козацьку добу. Не тільки затопивши історичні землі водами Каховського водосховища, а ще й переконуючи українців, нібито рештки усіх семи Січей було затоплено, і зовсім нічого від них не залишилося.

Це не так – запевняє Жуковський. По-перше, не всі Січі було затоплено водосховищем. Зокрема, якщо говорити про Нікопольщину, то Томаківської Січі це точно не торкнулося, адже вона знаходилася на високому острові. Зараз це територія Городища.

Ну, а по-друге, сьогодні, коли внаслідок теракту росіян було знищено Каховську ГЕС і водосховище, історія повернулася до нас. Відроджується Великий Луг, а на дні колишнього водосховища знаходять унікальні артефакти. Зокрема, які відносять до доби Нової Січі.

Для лопати археолога там лежать під товстим шаром мулу курені, пушкарні тощо… Ви можете побачити рештки фундаменту Покровської церкви тощо, – каже Жуковський

Він нагадує, що зараз ця територія небезпечна – це сіра зона. І вона постійно обстрілюється ворогом. Але все одно знаходяться сміливці, які відшукують артефакти на дні колишнього водосховища і приносять їх до музею. Наприклад, козацькі ядра та інші речі, що досить добре збереглися

Звісно, після Перемоги можна буде проводити більш масштабну роботу з пошуку історичних скарбів козацької доби – провести справжнє дослідження. Адже якісного археологічного дослідження Нової Січі так і не відбулося… Спочатку царський режим, потім радянський, потім Каховське водосховище – і усі «кінці в воду», як то кажуть. А от після закінчення війни з’явиться реальний шанс дослідити ту цікаву і важливу добу.

А ще, Мирослав Жуковський мріє, що тут, на місці колишнього водосзовища, буде створено національний заповідник, який називатиметься Нова (Підпільнянська) Січ. І стане пам’яткою національного значення. Бо тут зароджувалася і набувала міці українська Держава.

Детальніше про все це – у цікавому відео нижче.