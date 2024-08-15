Миття фруктів і овочів не допоможе позбутися пестицидів. Вчені з’ясували, що варто очищати їх від шкірки, щоб отримати максимальну користь для здоров’я.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на журнал Американського хімічного товариства Nano Letters.

Чому миття фруктів та овочів не допоможе уникнути небезпеки

Дослідники з Аньхойського сільськогосподарського університету в Китаї радять споживачам знімати шкірку з огірків і яблук. Все тому, що простого миття недостатньо, щоб позбутися від потенційно небезпечних пестицидів.

Вчені застосували складні технології виявлення хімікатів, включаючи лазерні промені та інноваційну плівку SERS, щоб досліджувати речовини, присутні на шкірці різних харчових продуктів.

Дослідження охопило не тільки огірки та яблука, але й перець чилі.

Професор університету Дундон Є розповів, що це дослідження проведене в рамках великої сфери безпеки харчових продуктів. Його мета – надати споживачам рекомендації, які вбережуть здоров’я.

Що допоможе позбутися пестицидів у овочах та фруктах – корисні поради

Як виявилось, очищення може ефективно видалити майже всі залишки пестицидів, на відміну від простого миття водою.

Деталі дослідження

У ході дослідження вчені наносили на зразки продуктів фунгіциди, тирам і карбендазим.

В результаті виявилось, що пестициди не тільки залишаються на шкірці після миття водою, але й проникають крізь зовнішній шар м’якоті. Але очищення шкірки може бути достатнім, щоб уникнути вживання хімікатів.

Після миття на поверхні 20% фруктів та овочів залишаються пестициди, що становлять “значний ризик” для здоров’я. Майже повністю позбутися хімічних речовин можна лише завдяки очищенню від шкірки.

Міністерство сільського господарства США та Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів стверджують, що залишки пестицидів, які не перевищують допустимі норми, зазвичай не викликають ризиків для здоров’я.

У звіті Аньхойського сільськогосподарського університету підсумували, що очищення від шкірки магазинних овочів та фруктів може ефективно допомогти уникнути небезпеки.

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