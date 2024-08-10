Спечно, жарко чи спекотно – як правильно українською?

Продовжуємо вдосконалювати українську разом з редакторкою Ольгою Васильєвою . Цього разу розберемося, як правильно говорити: жарко чи спектно. З цього приводу часто виникають дискусії, а почути можна і перший, і другий варіант Що ж до слова «спечно» – то про його існування, мабуть, мало хто й здогадувався.

Отже, Ольга Васильєва стверджує, що слово «жарко» — це псевдоросіянізм. Адже воно, як і «жара» та «жарити», є у старих словниках, воно українське.

Сучасний тлумачний теж його фіксує: ЖАРКО у значенні присудкового слова — про високу температуру повітря.

Кажуть, що моряки, повернувшись з Африки і навіть з екватора, говорили, що там не так жарко, як тут в Одесі. (Леся Українка)

А от те, що слова СПЕКОТНО немає в старих словниках, натомість є СПЕЧНО, ви навряд чи знали, – каже Ольга Васильєва

Вона зазначає: звідки і коли взялося «спекотно», сказати важко. Але навіть у сучасних словниках подається тільки прикметник «спекотний», так само, як і «спекотливий» («спекотливо» теж немає). Ті, для кого українська мова рідна, майже не кажуть «спекотно» — вони кажуть «жарко». Так завжди було і буде.

Російсько-український академічний словник 1924–33 рр. (А. Кримський, С. Єфремов) російське «жарко» перекладає українською «гаряче, жарко» (не «спекотно»).

Словник Грінченка фіксує «жарко» і «спечно» (не «спекотно»): Спечно нар. Жарко, душно (на дворѣ).

І чергування к/ч цілком логічне, бо «спечно» — від «спека», а не від «спекота» (як і «безпечно» — від «безпека»).

Але я таки знайшла слово «спекотно» в одному словнику: ВТС (Великий тлумачний словник, 2005 р.). Воно теж хай собі живе, хоч і утворене від «спекоти», – пише Ольга Васильєва

Спечно, жарко чи спекотно?

Отже, не біймося мови, вживаймо всі три слова: жарко, спечно, спекотно, – констатує редакторка

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