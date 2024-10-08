8 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 8 жовтня. Міжнародний день бездоріжжя. День юриста України. Православні вшановують пам’ять святої преподобної Пелагії. Залишилося 84 дні до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 958 день повномасштабної війни в Україні.

8 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

8 жовтня – яке сьогодні церковне свято

8 жовтня в церковному календарі — день пам’яті святої преподобної Пелагії. Вона жила в III столітті в місті Тарсі, Кілікійської області Малої Азії. Вона була дочкою впливових язичників, але, почувши проповідь про Ісуса Христа, вирішила присвятити своє життя Богові. Пелагія відмовилася від земного шлюбу зі спадкоємцем імператора Діоклетіана, стверджуючи, що є зарученою з Сином Божим. Після хрещення вона почала проповідувати християнство, що викликало гнів її матері та імператора. Діоклетіан засудив Пелагію на муки, але вона мужньо прийняла свою долю, увійшовши до розпеченої печі з молитвою.

8 жовтня у світі

Міжнародний день бездоріжжя

Міжнародний день бездоріжжя, що відзначається 8 жовтня, присвячений любителям гострих відчуттів і пригод, які живуть заради міцності і любові до бездоріжжя.

Всесвітній день біометрії

Всесвітній день біометрії (World Biometrics Day) – важлива подія, спрямована на просування і підтримку розвитку біометричних технологій та їх застосування в інноваційних технологіях штучного інтелекту і кібербезпеки.

День Ади Лавлейс

День Ади Лавлейс – це щорічний захід, що проводиться у другий вівторок жовтня, присвячений відзначенню та підвищенню обізнаності про внесок жінок у галузі STEM (наука, технології, інженерія та математика).

Всесвітній день восьминога

8 жовтня відзначають Всесвітній день восьминога. Слово «жовтень» англійською звучить «october», а «восьминіг» – «octopus». Обидва слова пішли від латинського octo – вісім. У Давньому Римі жовтень був восьмим місяцем у календарі.

Міжнародний день подіатрії

Міжнародний день подіатрії відзначається 8 жовтня. Цей день був обраний, для того щоб люди звернули увагу на те, наскільки важливо зберігати стопи та ноги в цілому здоровими. Адже від цього залежить функціональність усього організму.

8 жовтня в Україні

День юриста України

День юриста України прийнято відзначати 8 жовтня. Це свято стосується кожного, хто у той чи інший спосіб зв’язаний з юридичною діяльністю.

Іменини 8 жовтня

Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 8 жовтня, є сердолік. Камінь здавна використовується, щоб відновлювати сили після затяжної хвороби. Також вірили, що сердолік допомагає захиститися від злих чар.

Традиції, заборони, прикмети 8 жовтня

У народному календарі 8 жовтня – свято Палашка, Ознобиці, Починки. Цього дня прийнято оглядати, чистити і лагодити зимовий одяг – важливо не залишати дірки в кишенях, інакше з дому підуть гроші.

Святій Пелагеї моляться про спасіння душі тих, хто веде неправедний спосіб життя, просять наставити на шлях істинний п’яниць і наркоманів. Допомагає також свята у важких хворобах і прийнятті рішення в складній ситуації.

Цього дня дістають із шаф зимові речі, а літні ховають до наступного року. Усю консервацію, соління, заготовки заносять у комори та погреби.

А ще в народі цей день називали Курник або Капустки. Було заведено різати курей на продаж й квасити капусту. Наші пращури підмітили: якщо цього дня сприятлива погода, то збережеться вона на три тижні.

Ще прикмети 8 жовтня

погода вказує, якою вона буде 8 квітня;

листя з дерев ще не опало — ще нескоро прийде зима;

зірки сяють яскраво — чекайте на хорошу погоду;

Що не можна робити 8 жовтня:

Не слід ледарювати, лежати на дівані.

До заходу сонця не можна розповідати погані сни.

Забороняється сваритися, лихословити.

8 жовтня в історії

Визначні події:

1596 — Підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку Церкву.

1886 — Харківська міська публічна бібліотека прийняла перших відвідувачів.

1914 — Уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію.

1918 — Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща.

1938 — В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 р. почало називатися Карпатською Україною.

1941 — німецька армія вийшла до Азовського моря. Був зданий Маріуполь. Під час боїв потрапила в оточення 18-а армія Південного фронту. У полоні опинилося понад 100 тисяч червоноармійців.

1942 — У Почаєві підписано Акт про об’єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви.

1945 — інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч.

1967 — спецзагін болівійської армії взяв у полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня був розстріляний.

1977 — Організація Українського визвольного фронту провела в Нью-Йорку мотопохід під гаслом «Проти поневолення України московським комунізмом».

1991 — Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.

1993 — Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.

Народилися 8 жовтня

1871 — Іван Піддубний, український спортсмен-борець. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби.

1916 — Олекса Булавицький, український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування.

1934 — Олександра Біла, український мовознавець.

1944 — Лесь Герасимчук, український літератор, філолог, перекладач, культуролог.

1980 — Майк Мізанін, американський професійний рестлер і актор.

2003 — Анжела Агілар, мексикансько-американська співачка.

Померли 8 жовтня

1632 — Авраам Сенюта, український (руський) шляхтич, військовик, «патрон» кальвіністів.

1895 — Адам Опель, засновник компанії Adam Opel GmbH.

1917 — Сергій Васильківський, український живописець, пейзажист.

1937 — Михайло Злобинець, український громадський діяч, поет та бандурист (помер на засланні).

1938 — Гнат Хоткевич, український письменник, бандурист, розстріляний.

1941 — Остап Луцький, український політичний і громадський діяч, публіцист і поет, загинув у радянському концтаборі.

1968 — Сергій Жданов, український радянський композитор.

1999 — Володимир Самойлов, радянський, український актор.

2009 — В’ячеслав Хурсенко, український співак, композитор, автор-виконавець.

2023 — Ніна Матвієнко, українська співачка.

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